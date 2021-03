Claudia Leitte e Ivete Sangalo trocam trio elétrico por Audi elétrico em carnaval online

No primeiro ano da história do país, o Carnaval brasileiro foi adiado. Porém, cantores e blocos de carnaval se organizam para apresentações online. Famosas por puxarem os trios elétricos pelas ruas de Salvador, Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam os carros gigantes por Audi elétrico em live neste sábado (13) às 17h30 no canal Multishow.

Aprenda a investir para comprar o carro dos seus sonhos. Conheça o Manual do Investidor

Chamado de 'TRIO: Ivete, Claudia e Você', o terceiro elemento presente na live, além das cantoras, são os espectadores. A dupla entrará na apresentação à bordo dos 100% elétricos Audi e-tron e Audi e-tron Sportback.

Em 2020, o SUV elétrico e-tron, o primeiro da marca, começou a ser comercializado no Brasil, e foi o carro elétrico mais vendido no país no ano passado. O SUV elétrico custa a partir de 565 mil reais, e conta com aceleração de zero a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. A bateria tem autonomia de mais de 450 quilômetros, mas na versão com tração traseira pode chegar a 500 quilômetros.

“Cada vez mais é necessário ter consciência sobre o impacto das nossas atitudes com o meio ambiente. Se todos fizerem pequenas mudanças, conseguiremos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Trocar o trio elétrico pelo carro elétrico é uma atitude simbólica, mas que mostra nossa preocupação em buscar alternativas sustentáveis para a sociedade em que vivemos. A Covid-19 vai passar, mas nosso planeta vai ficar”, disse Claudia Leitte em comunicado.

13 de fevereiro, sábado de Carnaval, sala de casa liberada, coreografia de #TáSolteiraMasNãoTáSozinha ensaiada, a gente de #SolASol brilhando lindamente nessa live. Venha curtir o nosso trio. #IveteEClaudiaEVocê @ClaudiaLeitte pic.twitter.com/08uKonVYj1 — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) February 7, 2021

Para Ivete Sangalo, “por mais que o isolamento seja difícil, é importante se cuidar nesse momento pelo bem de todos. O Covid-19 é uma doença séria e que precisa ter os devidos cuidados respeitados. Por isso é momento de criar, usar a tecnologia para levar a energia do Carnaval para todos curtirem em casa com segurança. Entrar na apresentação cada uma em um carro elétrico, respeitando o distanciamento, será uma experiência totalmente inédita”.

Sobre a apresentação juntas, Ivete disse ainda estar animada com a ideia, ainda que seja um show online. “Sempre nos encontramos em vários momentos. Mas nunca cantamos juntas. Até que veio a ideia, com o Carnaval em fevereiro chegando e, como temos essa responsabilidade, de respeitar os nossos fãs, nosso público e essa data, então veio a ideia da live”, disse ao G1.

A dupla de cantoras terão figurinos da Riachuelo e customização das roupas ao vivo. Além disso, Claudia e Ivete lançarão uma música composta juntas na live, que terá no mínimo 3 horas de duração.