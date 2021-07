Clássicos da televisão aumentam em 30% as vendas de joias

Mesmo com o fechamento do comércio por um longo período no ano passado, o mercado de joias se manteve em crescimento no país. Marcas, como a Monte Carlo, focaram nas vendas digitais para suprir o fechamento dos pontos físicos. Outra estratégia da marca brasileira vem sendo o lançamento de produtos licenciados. Em parceria com outras marcas, já foram comercializadas peças de séries e filmes como Friends, Harry Potter, O Mágico de Oz e Game of Thrones.

Agora, a Monte Carlo lança a coleção Jolie Space Jam, em parceria com a Warner Bros Consumer Products e em comemoração ao lançamento do filme Space Jam: Um Novo Legado. Feitos de prata 925, os pingentes contam com personagens como Taz, Patolino, Frajola, Piu Piu, Lolla e Pernalonga, a partir de 250 reais. Em conversa com Casual, Renato Balbi, CEO da Monte Carlo, conta sobre as estratégias de negócios da marca ao lançar joias de personagens clássicos da ficção.

De que forma a parceria com franquias traz relevância à marca?

A Jolie by Monte Carlo é uma marca que tem o espírito jovem e sempre busca trazer lançamentos antenados com o que está em evidência no mundo. Então, para nós, faz muito sentido lançar coleções licenciadas com franquias que estão entre os assuntos do momento. O novo filme Space Jam está sendo lançado nesta semana, então estamos oferecendo ao nosso público uma novidade super bacana. Nós já temos uma parceria longa com a Warner Bros. Consumer Products e é sempre muito interessante lançar essas coleções de charms com eles, pois os fãs das séries e filmes acabam conhecendo a marca e se tornando nossos clientes também.

Qual a importância para a marca em trazer itens de franquias?

Atrair novos públicos e se comunicar com pessoas de diferentes nichos que compõem o público jovem e conectado da Jolie. Já tivemos coleções licenciadas de Friends, Harry Potter, O Mágico de Oz, Game of Thrones e todas tiveram ótima aceitação do público.

Quanto é o crescimento em vendas de produtos licenciados em comparação com itens proprietários?

Estimamos que os produtos licenciados costumam vender 30% a mais que os produtos proprietários durante o período de lançamento. Eles sempre são lançados em momentos estratégicos, seja no período de lançamento de um novo filme ou durante o aniversário de 10 anos de estreia. Há uma grande comoção em torno destes lançamentos.

Quais colaborações foram mais relevantes para Monte Carlo em termos de faturamento?

Harry Potter e Friends. Ambos possuem uma legião enorme de fãs muito fiéis, então são coleções que estão sempre entre os produtos best-sellers da Jolie, mesmo após o período de lançamento.

Qual a expectativa de vendas da nova coleção?

Desta vez, temos a expectativa de atrair também o público masculino, além do feminino que já é habitual da marca. Os charms da coleção podem ser usados tanto na pulseira Jolie, da maneira mais convencional, quanto para personalizar tênis, jaquetas, mochilas. Estamos bem animados para propor novas ideias e nos relacionar com os fãs da franquia! No lançamento de Game of Thrones já havíamos lançado escapulários em prata que fizeram sucesso entre os homens e a ideia é trazer mais uma coleção pensada para eles também.

Como estão as vendas durante a pandemia? O mercado se manteve ativo no segmento de joias?

Nós conseguimos nos adaptar rapidamente às escolhas dos nossos clientes e, por isso, conseguimos nos manter estáveis durante este momento desafiador.

A Monte Carlo já iniciou o ano de 2020 com o objetivo de se tornar uma marca omnichannel, em que o cliente está no centro e decide como será a sua jornada de compra. É muito comum vermos um cliente que vai na loja, escolhe seu presente de casamento, depois vai para casa pensar com mais tranquilidade e finaliza a compra pelo site.

Mas a pandemia acelerou nossas tomadas de decisão. Antecipamos o lançamento do novo site, inserimos o código de desconto online das consultoras de venda, oferecemos o serviço de compras pelo WhatsApp, em que o cliente fala direto com a sua loja de preferência e recebe as compras em casa no mesmo dia através da venda expressa ou busca no estacionamento do shopping, sem precisar sair do carro, através do nosso serviço drive-thru.

Esses fatores foram essenciais para que nos mantivéssemos presentes no dia a dia dos nossos clientes, mesmo com as limitações físicas do isolamento social.

