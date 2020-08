Chico Bento é anunciado como embaixador da ONG ambiental WWF

Chico Bento tornou-se embaixador oficial da ONG WWF no Brasil nesta segunda-feira, 31. O anúncio foi feito em live com a presença de Mauricio de Sousa, criador do personagem.

Estão previstas na parceria histórias em quadrinho customizadas, desenhos animados e livros sobre a relação do menino caipira com o meio ambiente.

“Esse convite ao Chico Bento como embaixador é uma forma de demonstrar que a natureza ao nosso redor merece todo respeito, cuidado e carinho, valores que são demonstrados sempre pelo personagem”, afirmou Mauricio de Sousa.

A WWF foi criada em 1996 e se define como uma entidade que “trabalha para mudar a atual trajetória de degradação ambiental e promover um futuro onde sociedade e natureza vivam em harmonia”.

O anúncio de Chico Bento como embaixador também ganhou um vídeo pela WWF. Assista abaixo: