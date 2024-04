14 restaurantes em SP para provar um delicioso carbonara

No dia 6 de abril, o mundo celebra o Dia do Carbonara, um dos pratos clássicos mais apreciados da culinária italiana. Embora sua origem seja envolta em mistério, a essência de sua preparação é praticamente incontestável: ovos, queijo pecorino e guanciale são ingredientes fundamentais. Em em algumas versões é aceito o bacon no lugar do guanciale, e um outro tipo de queijo.

Uma das teorias sobre a origem deste prato remonta aos "carbonari", carvoeiros que trabalhavam na queima de lenha e produção de carvão. Supõe-se que esse grupo se alimentava de produtos de fácil conservação, como o pecorino, o guanciale e os ovos, fornecendo a energia necessária para seu trabalho árduo.

O fato é que o carbonara conquistou paladares ao redor do globo e se tornou um símbolo da gastronomia italiana. Além da tradicional massa, o prato inspirou uma infinidade de versões, desde pizzas até sanduíches. Para os amantes dessa iguaria clássica, selecionamos restaurantes em São Paulo que oferecem desde a versão original até releituras contemporâneas, proporcionando uma experiência única não só no Dia do Carbonara, mas em qualquer data. Confira abaixo:

Casa Santo Antônio

Uma casa charmosa da década de 1960 restaurada para manter o clima informal traz para a zona sul uma tendência que cresce mundo afora: boa gastronomia com preços acessíveis. No menu, o restaurante inclui a versão tradicional: Spaghetti a Carbonara (R$88).

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta | Tel.: 11.4328-6205

Enosteria

O Restaurante Enosteria está sob o comando do chef Douglas Benatti que executa pratos com história e cultura. Um verdadeiro laboratório gastronômico que expõe todo o potencial culinário dos produtos na criação de típicas receitas italianas. Nas duas unidades, o Spaghetti alla Carbonara é preparado pelo chef em sua forma mais clássica com pancetta, gemas e queijo pecorino (R$71)

Serviço: Jacques Félix, 626A - Vila Nova Conceição| Tel.: 11. 2774-1710. Rua Oscar Freire, 574 - Cerqueira Cesar | Tel.: 11.5039-5084.

Donna

O restaurante italiano é reduto do chef Andre Mifano e traz uma pegada mais intimista. Vale experimentar o Fusilloni IGP Alla Carbonara (R$90). A massa escolhida serve para que o molho seja mais envolvido e une a cremosidade dos ovos, com o queijo, a pancetta e as lascas de parmesão.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo | Fone: (11) 97593-9047.

ICI Brasserie

No restaurante, as opções de pratos são variadas, com clássicos franceses e releituras, como é o caso do Linguini Brasserie (R$76) que leva bacon, parmesão, sálvia e ovo frito, que é uma releitura da famosa carbonara italiana. O prato harmoniza com uma boa cerveja belga, como a Leffe Blond (R$28 com 330ml).

Serviço: Shopping Villa Lobos: Avenida das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros | (11) 2299-5334.

La Braciera

A badalada pizzaria napolitana La Braciera oferece uma opção especial para quem ama o clássico carbonara. A Pizza Carbonara (R$78 somente individual) leva mozzarella, ovo, bacon, pecorino e pimenta preta.

Serviço: Rua José Jannarelli, 437 - Morumbi | (11) 94114-1120.

Modern Mamma Osteria

A casa que ficou conhecida pela qualidade das massas frescas, não poderia ficar de fora quando se fala em carbonara. Vale provar o clássico Spaghetti Alla Carbonara (R$75) com guanciale, pecorino, gema caipira e pimenta, tudo feito pelas mãos dos chefs Salvatore Loi e Paulo de Barros.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi | Telefone: (11) 93083-8387. Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342.

Nonna Rosa

O chef Gabriel Marques, à frente do italianissimo Nonna Rosa, serve o clássico La Carbonara (R$78) que une a cremosidade do molho à base de parmigiano reggiano com gema de ovo caipira, pimenta preta e o sabor único da pancetta italiana.

Serviço: Padre João Manuel, 950 – Jardins | Telefone (11) 2369-5542.

Libreria Augusto

Com cardápio assinado pelo chef Augusto Garcia dos Santos, o Libreria Augusto oferece pratos que combinam com qualquer ocasião. Vale a pena experimentar o Ravioli del Plin (R$112) da casa, um ravióli com recheio carbonara, velouté de ervilha e bacon crocante.

Serviço: Alameda Tietê, 179 – Jardins | Telefone (11) 91864-2671.

Piccini Cucina

O restaurante italiano comandado pelo chef Ney Alves oferece pratos que equilibram tradição e sofisticação, além de contar com um ambiente acolhedor e intimista ideal para um jantar romântico. O Spaguetti Alla Carbonara (R$85) é feito com guanciale, pecorino e gema de ovos.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista | Tel (11) 96481-7877.

NOU

O restaurante no baixo Pinheiros serve o Spaghetini à Carbonara (R$61) feito com azeite de trufas, perfeito para um almoço reforçado e saboroso.

Serviço: Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 12 – Higienópolis | (11) 3562-8003.

Nou Burger

Com unidade em Pinheiros e serviço apenas por delivery, o NOU Burguer oferece o Carbonara Burguer (R$36), feito no pão de brioche com burger de 120g, creme carbonara da casa, bacon crocante, ovo frito, cebola caramelizada e azeite de trufa. Para acompanhar, nada melhor que uma porção de batata frita super crocante e sequinha (R$16).

Serviço: Endereço para retirada na Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros – Pedidos por telefone/whatsapp (11) 3816-0210.

A Pizza da Mooca

Não é só no macarrão que a tradição italiana do carbonara aparece: na pizzaria, o carbonara conta com molho bechamel, pancetta, grana padano e ovo mole, em porção de 4 ou 6 pedaços (R$58/82, respectivamente).

Serviço: Rua da Mooca,1747 - Mooca |Fone: (11) 3571-1221. Pinheiros: Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP | Fone: (11) 3064-0060.

Bottega Bernacca

No restaurante Bottega Bernacca, comandado pelos sócios Davide Bernacca e Gerard Barberan, a carbonara é preparada do modo tradicional, com spaghetti al dente. Leva gema de ovo caipira, guanciale, queijo pecorino e pimenta do reino. Custa R$ 72,00.

Serviço: Bottega Bernacca Uno: R. Padre João Manuel, 826. Bottega Bernacca Itaim: R. Amauri, 244. Bottega Bernacca - Shopping Iguatemi: Av. Brg. Faria Lima, 2232. Bottega Bernacca Jardins: Rua Dr. Melo Alves, 769.

Cepa

A carbonara que aparece no menu executivo, durante a semana, é preparada com spaghetti, guanciale, gema de ovo caipira, queijo pecorino, um pouco de parmesão para equilibrar, e pimenta do reino (R$ 59). O restaurante fica em um sobrado em uma rua residencial, que alia intimidade e despojamento, tanto na parte interna da casa, que possui ares arquitetônicos nórdicos, quanto na varanda, espaçosa e arejada, situada entre a rua e o bar da casa.

Serviço: R. Antônio Camardo, 895, Vila Gomes Cardim, Zona Leste. Reservas: (11) 2096-0687.