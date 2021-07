Quem é Helena Rizzo, a nova jurada de Masterchef

Quem acompanha "Mastercher" sabe bem que os jurados são uma atração à parte por si só. Desde a primeira edição do programa da Band, exibida em 2014, o quarteto que comanda o reality show junto da apresentadora Ana Paula Padrão ficou conhecido nacionalmente --- assim como seus restaurantes.

A nova temporada de "Masterchef" estreia nesta terça-feira, 6, com uma mudança no quadro de jurados.

Deixa o programa argentina Paola Carosella, dos restaurantes Arturito e La Guapa, e estreia a chef brasileira Helena Rizzo, sócia e rosto do Maní, estabelecimento que detém uma estrela no prestigiado Guia Michelin, que descreve o negócio como "uma casa que exala paixão absoluta pela cozinha".

Helena Rizzo: a nova jurada do "Masterchef" substitui Paola Carosella.

Mas afinal, quem é a chef Helena Rizzo?

Além de ser a única chef mulher à frente dos 14 restaurantes brasileiros com estrela Michelin, Helena Rizzo possui um currículo excepcional no mundo da gastronomia.

Em 2009, ela foi a primeira mulher brasileira eleita como chef do ano pelo guia Comer&Beber da Veja São Paulo.

Já em 2014, Helena recebeu o título de melhor chef mulher do mundo no ranking 50best da revista inglesa Restaurant, novamente, a única brasileira na lista.

Maní: o restaurante serve almoço e jantar e entrega cerca de 500 pratos por dia.

No restaurante Maní, que fica em São Paulo, Helena comanda uma cozinha contemporânea e criativa. No cardápio, salada de grãos e peixe com legumes, picadinho de mignon com ovo pochê e galeto com pamonha assada são os destaques para almoço e jantar.

O Maní funciona na Rua Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, e uma refeição completa gira em torno de 130 reais a 470 reais. Há opções mais baratas para um lanche simples, como a tapioca caprese (26 reais) e o queijo quente (16 reais).

Além de ser um nome ímpar na gastronomia brasileira, Helena não é novata na televisão. Ela já atuou como jurada no extinto reality da GNT "The Taste Brasil" e também participou do programa americano "The Final Table".

Antes mesmo da estreia do "Masterchef", Helena já soma mais de 289 mil seguidores em seu Instagram. Vista como uma jurada mais "moderada", ela disse ao UOL que "não vai dar esporro em ninguém".