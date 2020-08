Chadwick Boseman, de Pantera Negra, morre vítima de câncer aos 43 anos

O ator Chadwick Boseman, que ficou conhecido por interpretar o rei T’Challa em “Pantera Negra“, da Marvel, morreu na noite desta sexta-feira, 28, vítima de um câncer de cólon. Desde 2016 ele lutava contra a doença.

Segundo informações compartilhadas no perfil oficial do ator no Twitter, Boseman faleceu em casa, ao lado de sua esposa e família.

“É com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon de estágio 3 em 2016, e lutou contra ele nestes últimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4”, afirmou a família do ator.

O ator, que não falava publicamente sobre a doença, gravou diversos filmes enquanto se tratava do câncer. O último foi Destacamento Blood, do premiado diretor Spike Lee.

“Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por tudo, e trouxe a vocês muitos dos filmes que tanto amam. De ‘Marshall: Igualdade e Justiça’ a ‘Destacamento Blood’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson e muitos mais, todos foram gravados durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira trazer à vida o rei T’Challa em ‘Pantera Negra'”, disse a nota.

Nas redes sociais, Chadwick recebeu homenagens de fãs e famosos.

Chadwick…..no words to express my devastation of losing you. Your talent, your spirit, your heart, your authenticity……..It was an honor working beside you, getting to know you….Rest well prince…May flights of angels sing thee to thy heavenly rest. I love you! 💛💛💛 pic.twitter.com/6abglPBOsh — Viola Davis (@violadavis) August 29, 2020

A hero in every sense. Rest in power to Chadwick Boseman whose gifts will live on forever. pic.twitter.com/fBsGeiHR7y — Netflix (@netflix) August 29, 2020