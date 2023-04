CEO do Gympass veste a camisa da startup quando o assunto é esporte

Artes marciais, ioga, corrida, natação e musculação são algumas das atividades físicas disponíveis na plataforma de exercícios Gympass, e é de imaginar que a CEO da empresa vista a camisa quando o assunto é esporte. De fato, desde 2020 na liderança da companhia, Priscila Siqueira carrega uma lista de práticas. Na infância costumava jogar vôlei com o pai e a irmã. Já na fase adulta passou a correr e a praticar atividades com raquete, como squash e tênis. “Mas depois que entrei na empresa acabei fazendo coisas novas”, diz. Em 2018, em um evento do Gympass na Bahia, conheceu o beach tennis.

“Eu nunca havia visto esse esporte, e o instrutor me explicou como era o jogo. Achei muito legal porque não era difícil”, conta. Logo Siqueira importou a prática para São Paulo, onde mora. “Achei interessante fazer beach tennis em São Paulo, porque mesmo no meio da cidade você pode estar com o pé na areia.”

Foi então que ela trocou o squash por aulas de beach­ tennis, que pratica duas vezes por semana, perto de sua casa, e com os vizinhos de apartamento aos sábados, na quadra de tênis do prédio. “Até compramos uma rede especial, mas não temos areia aqui”, diverte-se. O esporte também é presente entre os colegas de trabalho. As reuniões mensais presenciais entre as lideranças são finalizadas em quadras de beach tennis.

“As quadras têm espaços de convivência, todos podem participar e brincar. No último encontro estávamos em 50 pessoas e fizemos um campeonato. É o nosso ­after”, comenta Siqueira, que chegou com sua dupla à semifinal do torneio. “No campeo­nato anterior minha dupla ganhou de virada de pessoas que jogam muito bem. Quem sabe no mês que vem ganhamos novamente?”

Para motivar o trabalho presencial, o esporte é inserido na rotina de trabalho do Gympass. Às manhãs, os funcionários costumam se encontrar antes do trabalho em aulas de spinning.

“Temos uma turma que pratica hot ioga e já convidamos um estúdio de ioga para dar uma aula antes de uma reunião. Isso acaba ajudando a gente a engajar as equipes, porque há grandes desafios do trabalho híbrido. Temos flexibilidade para testar novas modalidades no ­Gympass. Falamos que vivemos a nossa missão, o esporte faz parte da nossa cultura de empresa. No final do mês até premiamos quem mais usou a plataforma e fez mais check-ins.”

Além da união das equipes, o esporte é um modelo de disciplina para a executiva, que reserva as segundas e quartas-feiras de manhã para a prática. “A minha agenda é superorganizada nesses dias, e, por mais que os treinos sejam pelas manhãs, parece que eu chego mais leve para trabalhar, com a sensação de que pude tirar um momento para mim. Além disso, eu consigo realmente relaxar, porque preciso prestar atenção e focar o jogo, e não outros pontos da vida.” Para Siqueira, o esporte também fortalece a competitividade.

Para além dos esportes, o Gympass propõe-se a ser uma plataforma de bem-estar. No ano passado, a startup adquiriu a empresa americana Trainiac, um aplicativo com personal trainers que criam treinos personalizados online. A empresa inclui nos planos, ainda, serviços de saúde física, mental, meditação, mind­fulness, nutrição, controle de sono e educação financeira, como o ­Headspace, Thrive Global, Sleep Cycle e Cíngulo. Segundo Siqueira, o Gympass como benefício das empresas pode reduzir em até 25% os custos anuais de saúde dos funcionários.

Atualmente o Gympass está presente em 7.500 cidades de 11 países, com mais de 50.000 academias, 14.000 clientes e 20 milhões de usuários pelo mundo. O Brasil é um dos países com maior presença. Nos dez anos da empresa, foram contabilizados mais de 250 milhões de check-ins em todas as plataformas. Provavelmente muitas aulas de beach tennis entraram nessa conta.

Cinco dicas para incluir o esporte na rotina

→ Esporte ideal “A prática esportiva precisa ser gostosa e leve de fazer, então sugiro testar diferentes esportes para encontrar o preferido.”

→ Metas “Parece balela, mas não. Ter uma meta fará com que você se dedique ao esporte.”

→ Agenda fechada “Ter um horário fixo para treinar é muito importante. Se esperar para fazer no final do dia, provavelmente você estará cansado e irá para casa. Então, saiba encontrar o seu melhor horário.”

→ Companhia online “Ter um coach online, através do aplicativo Trainiac, me ajuda a criar um hábito de treinos de musculação para fortalecimento.”

→ Jogar beach tennis “Para quem mora em grandes cidades é um ótimo esporte, pois mesmo em um ambiente fechado você está com o pé na areia.”