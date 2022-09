Gympass anuncia parceria com Sleep Cycle para rastreamento do sono

O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, anuncia parceria com o Sleep Cycle, o rastreador de sono líder de mercado, utilizado por mais de 1 milhão de funcionários globalmente. Com esta nova parceria, os usuários do Gympass ganharão acesso à funcionalidade de saúde do sono que o Sleep Cycle oferece.

No Brasil, de acordo com levantamento do Sleep Cycle, as pessoas dormem, em média, 6 horas e 44 minutos por noite. A quantidade recomendada por especialistas é de 8 a 10 horas de sono por noite. Além disso, os brasileiros roncam 25 minutos por noite e têm uma qualidade de sono média de 69,94%, o que coloca o país na 30ª colocação no estudo, realizado em 38 países.

Pesquisas mostram que o sono estabelece a base para uma vida saudável e contribui para aumentar o desempenho no trabalho, na academia e na vida em geral. Ao fazer parceria com o Sleep Cycle, o Gympass amplia sua oferta para incluir o serviço de saúde do sono mais popular do mundo. Todas as empresas e funcionários que estão conectados à plataforma poderão agora desfrutar do serviço premium do Sleep Cycle, incluindo funcionalidade para rastreamento do sono, música do sono, meditações, detecção de ronco, treinamento do sono e o popular Alarme Inteligente.

"Uma boa noite de sono é um dos elementos mais importantes para a construção de uma rotina voltada a saúde e bem-estar e, por isso, faz todo o sentido firmar essa parceria com o Sleep Cycle e disponibilizar as melhores ferramentas de terapia do sono aos usuários do Gympass", afirma Samir Zetun, vice-presidente de Parcerias do Gympass no Brasil. "Ao oferecer a mais colaboradores ferramentas de melhoria do sono, sabemos que nossos clientes verão um melhor desempenho tanto no trabalho quanto em outros pilares da vida.".

"O Sleep Cycle está comprometido em aumentar sua presença B2B e transformar a saúde corporativa apoiando na melhora dos índices de qualidade de sono. A parceria com o Gympass é um passo fundamental nessa direção", diz Carl Johan Hederoth, CEO do Sleep Cycle. "Com o Sleep Cycle, os membros do Gympass serão capazes de otimizar o sono, o que é uma parte inestimável para alcançar e manter uma boa saúde e um melhor desempenho em sua vida."

POr meio da parceria com o Gympass, o Sleep Cycle poderá alcançar ainda mais usuários, garantindo que a saúde do sono dos colaboradores das empresas clientes seja ainda melhor. Ao mesmo tempo, o Sleep Cycle continua a aumentar a conscientização do sono como parte essencial para a saúde e bem-estar dos funcionários.

“Estamos muito felizes em anunciar mais esta solução de saúde e bem-estar para nossos clientes e usuários. Este é mais um passo que damos na direção de oferecer a solução mais completa de bem-estar corporativo. O sono é fundamental para uma rotina saudável e agora nossos usuários terão a tecnologia como aliada através do aplicativo Gympass"

