9 carros de luxo que serão lançados no Brasil em 2025

O ano de 2025 promete ser movimentado com inúmeros lançamentos de novos modelos no mercado automotivo. Segundo a Anfavea, as montadoras devem investir R$ 125 bilhões no Brasil até 2033, o que reflete em novos carros.

Pelo menos seis novas marcas chinesas estão previstas para desembarcar no Brasil nos próximos meses, aumentando a competitividade do mercado. Um dos grandes eventos do setor será o Salão do Automóvel, que volta em 2025 após sete anos. O evento promete apresentar diversos lançamentos, reforçando o otimismo do mercado.

Além disso, as montadoras estão preparando uma série de novidades, especialmente no segmento de luxo, atendendo a um público ávido por inovações tecnológicas e design exclusivo. Veja alguns exemplos.

Ford

Ford Mustang manual. (Divulgação/Divulgação)

Para 2025, a Ford promete um ano repleto de novidades em diferentes segmentos. Uma das principais atrações será a chegada ao Brasil do Mustang com transmissão manual, confirmada pela montadora. O modelo, uma edição limitada em comemoração aos 60 anos do Mustang, foi pensado para os apaixonados por alto desempenho, esportividade e a emoção única de dirigir.

Lexus

Lexus ES 300h. (Divulgação/Divulgação)

Neste ano, a Lexus, montadora japonesa, planeja trazer ao Brasil a atualização do ES 300h, um sedã que mantém todos os itens de segurança já consagrados da marca. Além disso, a marca também apresenta a nova versão do SUV NX 350h. Ambos os modelos destacam-se por sua motorização híbrida, alinhando desempenho e eficiência energética.

Neta

Neta GT: cupê de duas portas acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,7 segundos (Neta/Divulgação)

A marca chinesa se prepara para trazer o Neta GT, um cupê de duas portas, com uma aceleração de zero a 100 quilômetros por hora em 3,7 segundos. Entra em um mercado com pouca concorrência no Brasil. O preço ainda vai ser definido pela montadora.

Omoda e Jaecoo

Omoda e Jaecoo: ambas as marcas pertencem ao grupo Chery e devem chegar ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem (Chery/Divulgação)

A chinesa Omoda (lê-se “omôda”) desembarca aqui estreando com o SUV compacto Omoda 5 em versão elétrica. Logo após, serão lançadas duas versões híbridas do Omoda 5, além da marca-irmã Jaecoo (lê-se “djeico”), com o J7, um SUV médio. Ambas pertencem ao grupo Chery, mas atuarão de forma independente no país. A Omoda tem um foco em carros mais sofisticados e tecnológicos, voltados para um público jovem. Já a Jaecoo foca em off-road e SUVs para diversos tipos de terrenos. As montadoras afirmam que, no próximo ano, os carros terão fabricação nacional.

Tank e Wey

Tank e Wey: a divisão de robustos carros off-road e o híbrido plug-in de luxo estão dentro do portólio da chinesa GWM (GWM/Divulgação)

Na China, a GWM opera suas marcas de forma independente da controladora. Assim, você compra um Haval, e não um GWM. No Brasil, a montadora optou por manter as marcas como modelos de carros, sob um único guarda-chuva. Embora seja uma estratégia local, a GWM vai trazer ao Brasil duas novas marcas que fazem sucesso na China. A divisão de off-road Tank desembarcará com três modelos, começando pelo Tank 300, um 4x4 robusto. Outra marca que chega em 2025 é a Wey, focada em luxo. O modelo escolhido para o Brasil deve ser o Wey 5, na versão híbrida plug-in, competindo com BMW e Audi.

Zeekr

Zeekr 001 (Divulgação/Divulgação)

A Zeekr, marca premium de veículos eletrificados do grupo chinês Geely, que também controla a Volvo, anunciou a chegada do Zeekr 001 ao mercado brasileiro. O modelo combina dois motores elétricos, tração integral e uma proposta tecnológica de ponta, estreando com preços a partir de R$ 428 mil na versão Premium e R$ 475 mil na Flagship Premium Plus. Com um design esportivo e arrojado, o Zeekr 001 entrega 544 cavalos de potência. A bateria tem uma autonomia de até 426 km, conforme o ciclo de testes do Inmetro.