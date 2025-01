Leilão do Detran-SP oferece moto por R$ 400, BMW por R$ 10 mil e Porsche por R$ 57 mil

O Detran-SP realizará um novo leilão no dia 30 de janeiro, com veículos como motos a partir de R$ 800, uma BMW com lance inicial de R$ 10 mil e um Porsche Cayman a partir de R$ 57 mil.

Os interessados já podem consultar os lotes disponíveis e os lances mínimos no edital publicado no DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo). Também é possível enviar pré-lances e realizar a inscrição para participar por meio de um link específico.

Os veículos oferecidos no leilão foram recolhidos por infrações de trânsito e não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal. O edital não garante a qualidade dos veículos, mas é permitida uma avaliação visual presencial entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 9h às 16h. Não será permitido o manuseio ou teste dos lotes.

Quais são os destaques do leilão?

Carros

Honda Fit: R$ 2.400

Volkswagen Gol: R$ 1.600

Ford Ka: R$ 2.200

Renault Logan: R$ 2.800

Fiat Brava: R$ 1.700

Celta: R$ 3.600

Motos

Yamaha Factor YBR125: R$ 1.400

Sundown Hawk: R$ 800

Honda CG 125: R$ 1.200

Suzuki Burgman: R$ 400

Carros de luxo

BMW preta: R$ 10 mil

Porsche Cayman amarelo: R$ 57 mil

Além dos veículos aptos à circulação, o leilão também inclui sucatas aproveitáveis e inservíveis. As sucatas inservíveis devem ser recicladas, enquanto as aproveitáveis podem ter peças reutilizadas.

Quem pode participar?

Os interessados em participar do leilão precisam se inscrever com até 48 horas de antecedência da sessão pública para garantir a correta identificação como usuário.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode dar lances nos veículos conservados. Já o arremate de sucatas aproveitáveis e inservíveis é restrito a empresas com CNPJ de setores específicos:

Sucatas aproveitáveis: exclusivamente para empresas do ramo de comércio de peças usadas.

Sucatas inservíveis: destinadas a empresas dos setores de siderurgia, fundição ou reciclagem.

Os veículos estão localizados no Pátio Presidente Wilson (Av. Presidente Wilson, 6752). Para mais informações, entre em contato pelos telefones (11) 2650-5037, (11) 2272-8867 ou pelo e-mail leiloes@detran.sp.gov.br.

Os compradores devem retirar os veículos no prazo máximo de 30 dias úteis, com agendamento prévio.