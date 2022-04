Carnaval de São Paulo terá cassino (legalizado) no Sambódromo do Anhembi

O Camarote Bar Brahma retornará ao Sambódromo do Anhembi após dois anos de espera – devido à pandemia, os desfiles de carnaval não acontecem desde 2020. E o espaço terá uma novidade para os convidados: um cassino com mesas de apostas com crupiê (responsável por coordenar cada partida), jogos de carteado e roletas, além de vendedoras ao estilo das tradicionais cigarette girls.

Esse cassino ficará disponível para todos os setores do Camarote Bar Brahma, que é dividido em três diferentes espaços (CBB, Varanda Premium e Área VIP, com ingressos que variam entre 790 reais até 2.190 reais). Também haverá um bar temático assinado pela Johnny Walker Black, da Diageo, para a integração entre a área interna, dedicada aos jogos, e toda a estrutura externa do espaço.

Para se adequar à legislação brasileira, o cassino terá uma moeda própria, batizada Camaroteco, que poderá ser trocada por produtos do Camarote Bar Brahma. E todos os jogadores que participarem já terão direito a 20 Camarotecos logo na entrada do espaço, para dar início às apostas. Para realizar as ativações de jogos, o evento firmou parceria com uma empresa especializada deste setor.

“Nossa ideia é aumentar a experiência de entretenimento para os clientes no Camarote Bar Brahma, permitindo que ele vivencie momentos disruptivos de lazer e proporcionando a imersão no universo dos cassinos, que ainda é uma experiência pouco presente no Brasil, além de abrir a possibilidade de se divertirem ganhando prêmios”, diz Cairê Aoas, sócio da Diverti, produtora do camarote.

O Projeto de Lei que legaliza os jogos de azar no país – o que inclui, além dos cassinos, bingos, jogos do bicho e disputas online – foi aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de fevereiro deste ano. Com previsão de regulamentar a tributação e a arrecadação das operações, além de definir licenças de caráter permanente ou com prazo determinado, a proposta foi encaminhada ao Senado.

