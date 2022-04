Coca-Cola lança novo sabor em edição limitada inspirada no metaverso

A Coca-Cola ganhou novo sabor Byte para o mercado brasileiro – que será a primeira edição limitada do refrigerante na América Latina. Essa novidade havia sido antecipada no metaverso e foi mostrada no game Fortnite, já que o ambiente digital foi a inspiração para o lançamento. Prova disso é que o logotipo foi reinterpretado com pixels e as latas também ganharam desenho exclusivo.

Por aqui, a novidade chegou nesta semana (assim como na Argentina e no México), enquanto Chile, Colômbia e Paraguai receberão a Coca-Cola Byte ao longo de abril. E, assim como a versão Starlight, oferecida somente em outros países, a quantidade disponível não foi revelada. Só que a empresa já antecipou que a comercialização pelo e-commerce dependerá da duração dos estoques.

Outro detalhe mantido em segredo é o próprio sabor. “É a Coca-Cola de sempre, com um toque de inesperado, um portal pixelado para o mundo digital e a celebração que tudo isso traz”, afirma Oana Vlad, diretora sênior de estratégia global da The Coca-Cola Company. Mas já está claro que a versão especial terá receita sem açúcar e sem nenhuma caloria, como outras opções da marca.

Para o lançamento da Coca-Cola Byte, a empresa preparou uma coleção de produtos licenciados (e inéditos) desenvolvida para as linhas Coca-Cola Jeans e Coca-Cola Shoes. Haverá camisetas, casacos, sandálias e tênis com estampas que brilham no escuro, seguindo o mesmo conceito da bebida. E as vendas começam nesta sexta-feira, 8, e continuarão até quando durarem os estoques.

Toda a campanha promocional foi integrada ao metaverso e, por isso, incluirá uma ilha inédita no Fortnite para os jogadores interagirem com outros participantes e participarem de quatro desafios inspirados nos sentidos humanos. Também foi lançado um jogo de realidade aumentada que pode ser acessado ao digitalizar a lata da Coca-Cola Byte e com placar para ser compartilhado.

