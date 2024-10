Capital do vinho brasileiro recebe feira internacional com vinícolas de 20 países

Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, receberá a 5ª edição da Wine South America, uma das mais importantes feiras de negócios do vinho na América Latina. O evento será realizado de 6 a 8 de maio de 2025, na cidade considerada a capital do vinho brasileiro por concentrar grande parte da produção nacional.

Além dos lançamentos e novidades das principais vinícolas brasileiras, a feira reunirá produtores de países como Espanha, França, Portugal, Geórgia, Uruguai, Chile, Argentina e Itália. A Wine South America é voltada para profissionais do setor, incluindo importadores, exportadores, distribuidores, atacadistas, redes de supermercados, bares, restaurantes, hotéis e lojas especializadas.

“Vamos reunir produtores, importadores e compradores de todo o Brasil em três dias focados nos negócios do vinho e na oferta de conteúdo. Intensificaremos as reuniões de negócios, os fóruns para troca de experiências e as degustações temáticas com especialistas”, afirma Marcos Milanez, diretor do evento.

Mudança de data

As edições anteriores do evento ocorreram no segundo semestre, mas, em 2025, a feira será realizada em maio. Segundo a organização, a mudança atende a uma demanda de produtores e compradores.

“O calendário de eventos do setor ganha uma feira internacional no primeiro semestre, um período estratégico para o mercado, que se organiza para as vendas de inverno e estrutura suas ações para o restante do ano”, explica Milanez.

Um dos principais diferenciais da Wine South America são as rodadas de negócios, que conectam compradores qualificados do Brasil e do exterior com expositores, incentivando o mercado interno e as exportações.

A expectativa é que o evento promova mais de 2.000 reuniões e movimente cerca de R$ 50 milhões em negócios. A feira contará com a presença de rótulos de 20 países e mais de 360 marcas nacionais e internacionais.