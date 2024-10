Casa Valduga é a primeira vinícola do Brasil entre as 100 melhores do mundo

A Casa Valduga, localizada em Bento Gonçalves (RS), foi eleita a primeira vinícola do Brasil a figurar entre as 100 melhores do mundo, segundo o ranking do World’s Best Vineyards. A vinícola está na 58ª colocação. Com a maior cave de espumantes das Américas, a vinícola se destacou pela qualidade de seus produtos e pelas experiências únicas que oferece aos visitantes.

“Estamos fazendo história. Nossa missão sempre foi nutrir laços familiares e comunitários, criando uma herança a partir do cultivo das uvas e da elaboração de vinhos”, diz Eduardo Valduga, enólogo e superintendente do Grupo Famiglia Valduga.

Com um portfólio diversificado que inclui vinhos e espumantes premiados, como o Casa Valduga 130 Blanc de Blanc, a vinícola também possui um complexo enoturístico com degustações, hospedagem e gastronomia. “Nossa meta é nos tornarmos a marca brasileira mais importante no enoturismo sul-americano”.

O Complexo Enoturístico Casa Valduga é um dos atrativos em Bento Gonçalves, recebendo visitantes interessados em conhecer a história da vinícola e participar de degustações guiadas. Com 32 acomodações, o local oferece uma imersão completa na cultura do vinho, incluindo passeios pelas vinhas, visitas às caves e refeições harmonizadas com os melhores rótulos da marca.

O Grupo Famiglia Valduga planeja ampliar suas operações e experiências nos próximos anos, com foco na expansão do turismo e na criação de novos produtos. A expectativa é atrair um público cada vez mais diversificado, tanto de turistas brasileiros quanto de estrangeiros. “Queremos que os visitantes se sintam parte da nossa história e que saiam daqui com uma nova perspectiva sobre a vinicultura brasileira”, reforçou Eduardo.

A seleção do World’s Best Vineyards foi feita pela Voting Academy, composta por mais de 500 especialistas em vinho, sommeliers e profissionais de turismo. O ranking inclui vinícolas renomadas em destinos como Espanha, Chile, França, Estados Unidos, Portugal e África do Sul.

A premiação dos 50 primeiros colocados da lista das 50 Melhores Vinícolas do Mundo de 2024 acontecerá na pitoresca Nyetimber Estate, em Sussex, no dia 4 de novembro.

Complexo Enoturístico Casa Valduga em Bento Golçalves (Divulgação/Divulgação)

Confira as 50 melhores vinícolas do mundo da 51ª a 100ª colocação

