Capital da Estônia tem uma 'prefeita' para a vida noturna; entenda

A vida noturna é um aspecto crucial para a qualidade de vida em qualquer cidade, e Tallinn, a capital da Estônia, está se destacando ao transformar suas noites em uma atração vibrante tanto para moradores quanto para turistas. E no centro dessa transformação está Natalie Mets, a primeira “prefeita da noite” da cidade, cuja missão é promover uma vida noturna segura, economicamente viável e culturalmente rica. A reportagem é da Monocle.

Natalie Mets, que sempre soube que a política estaria em seu futuro, assumiu esse papel de forma quase acidental. Com mais de uma década de experiência na gestão cultural e musical em Tallinn, ela passou anos defendendo a necessidade de uma representação política que cuidasse da vida noturna da cidade. Em sua visão, o governo local negligenciava os benefícios econômicos e culturais desse setor vital. A oportunidade surgiu durante a Tallinn Music Week, um festival que combina música e networking da indústria, onde Mets se encontrou com o ex-presidente da Estônia, Toomas Hendrik Ilves. Esse encontro casual se tornou o ponto de partida para sua carreira política, quando Ilves a encorajou a se juntar ao Partido Social Democrata. Assim, quando o partido entrou na coalizão de governo local em 2021, Mets foi nomeada para seu cargo dos sonhos.

Tallinn, com menos de 500 mil habitantes, pode ser pequena em tamanho, mas sua vida noturna é impressionante. O Hall, um dos principais clubes de techno da cidade, atrai DJs locais e internacionais, muitos dos quais se apresentam em renomados clubes de Berlim, como Berghain e Tresor. A cidade oferece uma vida noturna mais íntima e acessível do que outros hotspots europeus como Berlim e Amsterdã, o que também a torna atraente para estrangeiros, sejam eles expatriados de longa data, sejam turistas em busca de um fim de semana de dança.

A nomeação de Mets ocorreu em um momento crucial para Tallinn, que enfrentava o desafio de manter sua vida noturna vibrante em meio a tempos econômicos difíceis. Entre 2011 e 2021, a população da cidade cresceu 11,3%, impulsionada pelo milagre econômico da Estônia, alimentado pela tecnologia. O país agora abriga mais unicórnios tecnológicos (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) per capita do que qualquer outra nação europeia. A economia em crescimento e a introdução de um visto para nômades digitais em 2020 atraíram jovens profissionais de todo o mundo, muitos dos quais buscavam diversão noturna. A vida noturna de Tallinn floresceu a partir de 2015, criando uma “era dourada” para o cenário cultural da cidade.

No entanto, os anos após a pandemia trouxeram desafios. A posição geográfica da Estônia e sua dependência de importações de alimentos e combustíveis significaram que a cidade foi fortemente impactada pelos choques econômicos da invasão russa da Ucrânia. A inflação atingiu 19,5% em 2022, e a recessão, que começou no mesmo ano, não deve terminar antes de 2025. Muitos locais de vida noturna não sobreviveram a esse período difícil.

Grandes desafios

Uma das primeiras prioridades de Mets foi estabelecer um fundo para oferecer subsídios de até € 30 mil (R$ 181 mil) por ano para locais de música ao vivo. Tallinn, que costumava ser a única capital da UE sem transporte público noturno, agora tem uma rede de ônibus noturnos aos fins de semana, graças a um programa piloto bem-sucedido em 2023.

Mets está atualmente trabalhando em medidas para evitar que locais sejam fechados quando os moradores de apartamentos recém-construídos reclamam do barulho. Ela também entende que a relação entre desenvolvimento e cultura de ponta nem sempre é negativa. Desenvolvedores em Tallinn usaram as comodidades culturais da cidade como um ponto de venda para atrair novos moradores. Segundo Mets, "as pessoas estonianas, seu gosto evoluiu. Elas viajaram mais, viram mais o mundo – as novas gerações têm ideias diferentes do que querem na cidade".

A vida noturna de Tallinn também tem uma dimensão política única. Cerca de um terço da população da cidade é etnicamente russa, um legado do período em que o país fazia parte do império russo e da União Soviética. Muitos desses falantes de russo vivem vidas paralelas em relação à maioria estoniana, e a maioria nem sequer fala estoniano. No entanto, a cultura dos clubes transcende essa barreira linguística.

Prefeitos da noite ao redor do mundo

Desde 2001, mais de 50 cidades ao redor do mundo estabeleceram comissões noturnas ou líderes individuais que atuam como facilitadores, inovadores e pensadores estratégicos para garantir a segurança, a vivacidade cultural e o desenvolvimento econômico durante a noite. Às vezes, informalmente chamados de "prefeitos da noite" ou "czares da noite", esses papéis variam amplamente de cidade para cidade.

Entre os países vizinhos da Estônia, um agente noturno foi estabelecido em Helsinque, na Finlândia, e em Vilnius, na Lituânia. Este último teve muito sucesso em 2020 com o lançamento da campanha #SafeVilnius antes da segunda onda do coronavírus. Eles conseguiram evitar a introdução da "regra da meia-noite", o que permitiu que bares e clubes operassem durante toda a noite, provando aos céticos que a indústria poderia agir de forma responsável.