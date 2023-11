Café Especial: entenda o selo que garante qualidade e segurança para a bebida

O crescente interesse dos brasileiros pelo café, unido ao amadurecimento do consumidor, tem provocado mudanças no setor, desde a produção, passando pela indústria, impactando também o varejo. Gostos e estilos vão surgindo e ganhando força. O café especial se tornou queridinho entre os coffee lovers, por exemplo.

Atenta às tendências de consumo e à evolução do mercado, a ABIC incluiu a categoria de café especial em seu internacionalmente reconhecido Programa de Certificação. A introdução do Selo Especial para cafés torrados marca uma estratégia da ABIC para assegurar e expandir a oferta de produtos diferenciados, promovendo qualidade e valor agregado em resposta à crescente demanda dos consumidores brasileiros por experiências sensoriais únicas.

Certificação em prol do consumidor de café especial

Para atualizar o seu Programa de Certificação e incluir a categoria de café especial, a Associação realizou pesquisa com mais de 500 consumidores em diversos estados brasileiros, através da qual foi verificado o entendimento desse estilo junto ao consumidor.

O trabalho será realizado em parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), que irá analisar o café cru por meio do seu próprio protocolo, emitindo um laudo. Uma vez validado o café cru, apresentando nota acima de 80 pontos, a torrefação precisará apresentar certificações de sustentabilidade e rastreabilidade, garantindo a origem daquele produto. A indústria então irá produzir o café torrado, que será enviado para avaliação conforme o Protocolo Brasileiro de Avaliação Sensorial de Cafés Torrados da ABIC, com as análises microscópica e sensorial.

Após essa etapa, o produto somente será classificado como ecspecial caso apresente alta doçura, baixo amargor e alta qualidade de acidez, além de notas intensas florais, frutadas e baunilha, entre outras. O café pode ser da espécie arábica, da espécie canéfora ou blend das duas espécies.

O consumidor está no centro das decisões. Afinal, é ele quem dita os rumos e tendências do mercado. Essa mudança tem por objetivo estar em sintonia com os amantes de café do país e com as transformações do mercado.

Benefícios para o consumidor de café especial

• Qualidade e Pureza do produto

• Segurança do alimento

• Certeza de um café livre de impurezas, como cascas e paus

• Garantia de sustentabilidade

• Rastreabilidade

Mas, vale ressaltar: não existe categoria de café melhor ou pior, mas, sim, aquela que melhor se adequa ao gosto do consumidor. Cada paladar sugere um estilo de bebida. O importante é estar sempre atento à certificação no momento da escolha do produto.