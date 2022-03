Cachaça paulista é eleita a melhor do mundo em concurso internacional

Com as cachaças Duas Madeiras Extra Premium, Cachaça Carvalho Americano 10 Anos e Cachaça Cabaré Extra Premium, o Engenho Dom Tápparo ganhou todos os prêmios Master da categoria no The Global Spirits Masters de 2022.

Produzida em Mirassol, interior paulista, José Tápparo começou a produzir o destilado em 1978 para o consumo próprio e para presentear os amigos, ao longo dos anos, começou a vender o produto. Hoje a produção é comandada pela terceira geração da família.

“Nossa trajetória tem sido marcada pela constante busca pela qualidade e inovação sem que a tradição se perca nesse processo, por isso estamos muito felizes e gratos por essa importante premiação”, diz Breno Tápparo, diretor de produção do Engenho Dom Tápparo.

Com mais de 800 milhões de litros de cachaça produzidos anualmente, sendo um terço vindo de pequenas destilarias artesanais, o Brasil avança na exportação para países como Estados Unidos.

De acordo com o IWSR Drinks Market Analysis, as vendas no país aumentaram de 6 mil caixas de 9 litros em 2005 para cerca de 60 mil caixas de nove litros em 2021. Prática comum em destilarias com produção de nível industrial, a exportação vem sendo cada vez mais praticada por produtores artesanais ou familiares, o que lhes tem conferido maior visibilidade no exterior. Dentre as destilarias, o Engenho Dom Tápparo tem conquistado os mercados americano e inglês com suas cachaças.

A Cachaça Extra Premium Duas Madeiras, assinada por Ademilson Tápparo, que faz parte da segunda geração da família Tápparo, é feita com um blend de Carvalho Americano com Amburana, possui uma mescla de aromas adocicados e amadeirados, com baunilha, amêndoas e chocolate. No paladar, traz um gosto doce e cítrico. Além disso, causa uma sensação aveludada e levemente alcoólica na boca. Retrogosto agradável e moderado.

Lançado em 2008, o The Global Spirits Masters avalia e premia a excelência na produção de destilados. A avaliação é dividida em 21 competições separadas para garantir que cada categoria seja avaliada por juízes especialistas, escolhidos entre jornalistas, compradores de varejo, bartenders e educadores.

A competição concede medalhas de ouro e prata – com os “melhores espíritos” (destilados) sendo chamados de Master. O “espírito superior” em cada categoria é designado como Taste Master.

