O vinho do Piemonte que conquistou Philippe de Nicolay Rothschild

"Quando uma família faz vinho, é sempre melhor: a tradição continua", afirma Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild, que entre outras preciosidades, fabrica o Château Lafite Rothschild 1999, com garrafa que não sai por menos de 10 mil reais.

Depois de passar pelos vinhos tintos ideais para beber durante o ano todo, e por 2 rótulos produzidos na região italiana de Veneza, o fundador do e-commerce Edega fala sobre uma outra região italiana famosa no mundo inteiro: o Piemonte.

Terra que dá origem aos Barolos, feitos com uvas da variedade Nebbiolo, o Piemonte é uma das regiões produtoras mais apreciadas da Itália e do mundo.

O rótulo queridinho de Rothschild, Barolo La Morra 2015, é produzido pela tradicional família Buganza, chefiada pelo produtor Renato Buganza. Assista:

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Barolo La Morra 2015

O Barolo La Morra de Emanuele Buganza se apresenta com uma cor granada profunda, com reflexos e brilho da juventude. Ainda tímido, certamente vai precisar de vários anos pela frente para evoluir. No nariz, pouco a pouco, lentamente vai se revelando com notas de rosas, de alcaçuz, de frutas negras, de especiarias. Não para de evoluir e vai se revelando lentamente... é enfeitiçante! O paladar está à altura, com volume, corpo e elegância. As notas de alcaçuz, açafrão e de pétalas de rosas se revelam novamente, mostrando a assinatura dos grandes terroirs de Barolo. E, no final, o vinho não que ir embora e nos deixa encantados. Preço: 820,00 reais na edega.com.br.