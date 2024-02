Chinesa BYD, que investiu bilhões no Brasil, está de olho nos EUA e quer fábrica no México

A BYD, fabricante chinesa de automóveis, está considerando expandir suas fábricas para o México, segundo informações do Wall Street Journal. Ano passado, a empresa anunciou investimentos de R$ 3 bilhões no Brasil, voltados para um complexo na Bahia, à medida que planeja expandir seus negócios globalmente.

O movimento também pode reforçar os investimentos chineses na América Latina, região tradicionalmente sob influência dos EUA. Os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto da China para a América Latina e o Caribe têm se mantido acima de US$ 4,5 bilhões anualmente, em média, desde 2016. Antes de 2016, a região representava menos de 3% dos fluxos anuais chineses. Agora, sua participação cresceu para entre 5% e 10%.

Além disso, uma possível fábrica no México pode ser um passo para exportar para os Estados Unidos. Construir carros no México para os EUA permitiria que os fabricantes de automóveis evitassem pesadas tarifas de importação que seriam aplicadas se os enviassem diretamente da China. Uma fábrica mexicana também ajudaria a evitar os riscos políticos crescentes com as tensões acirradas entre EUA e China.

Um porta-voz da BYD disse ao WSJ que a empresa não tem "anúncios iminentes a fazer em relação a novos mercados".

A BYD, abreviação de Build Your Dreams, tem se expandido rapidamente tanto dentro quanto fora da China. Nos últimos anos, os veículos elétricos (VEs) de baixo custo da BYD têm ganhado destaque com compradores em lugares como Europa e Sudeste Asiático.

Através de uma mistura de engenharia, subsídios governamentais e custos trabalhistas mais baixos, a BYD e outras fabricantes de VE baseadas na China têm sido capazes de atrair clientes com VE's estilosos e tecnologicamente avançados a preços atrativos. No quarto trimestre do ano passado, ultrapassou a Tesla pela primeira vez como maior vendedora de carros elétricos do mundo.

Na última quinta-feira, 15, Carlos Tavares, CEO da Stellantis, empresa controladora da Chrysler, disse que era imperativo que a fabricante automobilística global conseguisse igualar seus rivais chineses em custo, ou correria o risco de ceder terreno. Ele descreveu a expansão deles como "muito poderosa" e comparou sua entrada potencial nos EUA à chegada dos fabricantes japoneses nos anos 1970 e das empresas sul-coreanas nos anos 1990.

O CEO da Tesla, Elon Musk, também expressou preocupações semelhantes, dizendo que as empresas chinesas já tiveram sucesso significativo fora da China e agora são as "mais competitivas" do mundo.

"Se não houver barreiras comerciais estabelecidas, elas basicamente demolirão a maioria das outras fabricantes de automóveis do mundo", disse Musk, durante a teleconferência de ganhos da Tesla em janeiro.

Reação dos EUA

Atualmente, os VE's fabricados na China estão sujeitos a uma tarifa de 27,5% ao serem importados para os EUA - a tarifa regular de 2,5% que geralmente se aplica a carros importados, além de uma tarifa adicional de 25% que atinge os carros fabricados na China e foi introduzida pela administração Trump em 2018.

A administração Biden está debatendo se aumenta ainda mais as tarifas sobre os VE's chineses, conforme reportado pelo The Wall Street Journal, e também limitou a elegibilidade para um subsídio ao consumidor de $7,500 para carros fabricados com baterias feitas por empresas chinesas.

Carros fabricados em uma fábrica de propriedade chinesa no México, ao contrário, poderiam desfrutar da baixa tarifa de 2,5% ao entrar nos EUA. Os carros da fábrica poderiam possivelmente não pagar tarifas se atendessem a padrões rigorosos de conteúdo local nos termos do Acordo Estados Unidos-Canadá-México adotado em 2020.

Embora os executivos da BYD tenham há muito tempo ambições de vender VE's de passageiros nos EUA, eles têm agido com cautela diante da possível reação dos reguladores e dos rivais dos EUA. Na América do Norte, a empresa atualmente vende ônibus elétricos e caminhões fabricados em sua fábrica em Lancaster, Califórnia.

Autoridades na administração Biden estão monitorando os investimentos chineses no México diante das preocupações de que as empresas chinesas possam se aproveitar das regras do acordo de livre comércio da América do Norte. Em dezembro, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, visitou o México para fortalecer a cooperação em questões de segurança e financeiras, incluindo planos para estabelecer um grupo para revisar os investimentos estrangeiros na América do Norte.