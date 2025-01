Globo de Ouro: vencedores ganham viagens, lifting facial e 'brindes' avaliados em US$ 1 milhão

O Brasil comemora nesta segunda-feira, 6, a vitória histórica de Fernanda Torres, que recebeu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, e tornou-se com isso a primeira (e única) atriz brasileira a conquistar o feito. Mas ela não voltará para o Brasil só com a estatueta na mala.

A 82ª edição do prêmio começou na noite do último domingo, 5, e se estendeu até a madrugada desta segunda-feira, 6. Cada um dos mais de 100 vencedores e apresentadores recebe, além da estatueta, uma sacola de "brindes" avaliada em US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões, na cotação atual). Ao todo, são 28 produtos e experiências adquiridos pelo evento e pela Robb Report, parte da Penske Media.

Entre os "mimos" estão produtos luxuosos, procedimentos estéticos, viagens privativas, itens para pele e casa. Foram dados, por exemplo, cinco dias em um iate de luxo no Triângulo de Coral, perto da Indonésia; um lifting facial com células-tronco em Beverly Hills, um voo particular para ver a aurora boreal na Finlândia.

Os brindes mais caros foram distribuídos para uma parte seleta dos vencedores, enquanto os mais baratos estiveram no "kit" de todos eles. A distribuição entre quem ganhou o que não foi divulgada. Veja abaixo todos os itens dados:

Veja abaixo a lista completa dos 'mimos' do Globo de Ouro

*Essa lista foi apurada pela Forbes e pelo The New York Times.

Abaixo de US$ 1 mil

Isle of Harris Distillery: Uma garrafa de uísque escocês The Hearach Single Malt e/ou Isle of Harris Gin (US$ 90 e US$ 150, disponível para todos os 100 participantes)

EXPONENT: Sérum de vitamina C e COQ10 (US$ 98, disponível para todos os 100 participantes)

BEAU DOMAINE: Creme Fluido (US$ 209, disponível para todos os 100 participantes)

FEMMUE: Um kit de itens essenciais para cuidados com a pele com flores (US$ 290, disponível para todos os 100 participantes)

Davidoff Cigars: Um umidificador feito para viagens (US$ 440, disponível para 20 participantes)

CurrentBody: Uma máscara facial de terapia com luz LED de última geração, série 2 (US$ 469, disponível para todos os 100 participantes)

Coyuchi: Uma escolha de lençóis de linho orgânico ou cetim e algodão (US$ 572 a US$ 1.392, disponível para todos os 100 participantes)

The Maybourne Beverly Hills: Oxygen Facial (US$ 1.400, disponível para 10 participantes)

L’Ermitage Beverly Hills: Estadia de uma noite em uma suíte em Beverly Hills (US$ 1.500, disponível para todos os 100 participantes)

Entre US$ 2 mil e US$ 15 mil

Casa Komos Brands Group: Uma garrafa rara de tequila Komos XO (US$ 2.000, disponível para 10 participantes)

The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart: Estadia de duas noites e experiência com uísque na Tasmânia, Austrália (US$ 4.935, disponível para cinco participantes)

Casa Komos Brands Group: Uma viagem com foco na sustentabilidade para a Komos Foundation em Tequila, México (US$ 5.500, disponível para um participante)

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve: Estadia de três noites na selva de Bali (US$ 5.800, disponível para três participantes)

NB44: Um terno personalizado feito à mão na Itália (US$ 11.400, disponível para três participantes)

FORWARD__Space: Uma experiência personalizada de treino e bem-estar focada na dança (US$ 15.000, disponível para 25 participantes)

NordicTrack: Uma esteira NordicTrack Ultra 1 de última geração (US$ 15.000, disponível para quatro participantes)

Entre US$ 30 mil e US$ 60 mil

Round Hill Hotel and Villas: estadia de três noites em uma villa caribenha de 6 quartos (US$ 35.000, disponível para um participante)

Dr. Simon Ourian: um lifting facial não cirúrgico com células-tronco (US$ 40.000, disponível para um participante)

ACX Access e Helsinki Citycopter: um voo privado e estadia na Finlândia para ver a aurora boreal (US$ 48.000, disponível para um participante)

The Ritz-Carlton, Grand Cayman: estadia de cinco noites em um resort em Grand Cayman (US$ 55.000, disponível para todos os 100 participantes)

Celestia Phinisi Yacht: aluguel de iate de luxo por cinco dias pelo Triângulo de Coral na Indonésia (US$ 60.000, disponível para todos os 100 participantes)

JOALI BEING: estadia de cinco noites e experiência de bem-estar nas Maldivas (US$ 33.800, disponível para 50 participantes)

Liber Pater: um trio de vinhos ultrarraros, safras de 2015, 2018 e 2019 (US$ 34.800, disponível para um participante)

Acima de US$ 200 mil