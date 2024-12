Brasileira Miolo compra vinícola na Argentina e começa expansão internacional

O Miolo Wine Group adquiriu a vinícola argentina Bodega Renacer, localizada em Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes. O valor da negociação não foi divulgado. Com essa aquisição, a vinícola Miolo entra para o grupo das marcas internacionais do vinho, produzindo rótulos em diferentes regiões e estilos. Além disso, o grupo planeja promover um intercâmbio de tecnologias, conhecimentos e experiências.

“Para nós da Miolo, vai ser um passo importante na internacionalização da empresa e na expansão de um novo terroir, nosso quinto. Com isso, também mantemos viva nossa essência de viticultores ‘desbravadores”, afirma Adriano Miolo, diretor superintendente da vinícola brasileira.

Bodega Renacer

Fundada em 2003, a Bodega Renacer é conhecida por sua arquitetura inspirada na Toscana, com torres e jardins que homenageiam as raízes familiares. Desde 2021, a vinícola ostenta a Certificação de Vinha Biológica, alinhando-se às tendências atuais do mercado de vinhos. Seus 30 hectares de vinhedos incluem vinhas com mais de 70 anos.

A vinícola boutique exporta para mais de 40 países e se destaca por rótulos que se enquadram nas categorias super e ultra premium, elaborados com castas emblemáticas como Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Entre os seus feitos, está o reconhecimento da Revista Wine Spectator, que incluiu um de seus vinhos entre os 100 melhores do mundo.

Enoturismo e experiências Michelin

Além de ser uma vinícola de renome, a Renacer é também um destino consolidado de enoturismo, oferecendo experiências que celebram a cultura do vinho e a riqueza do terroir local. Entre as atividades oferecidas, destacam-se:

Passeios de bicicleta pelos vinhedos;

Piqueniques;

Visitas guiadas à vinícola;

Degustações temáticas;

Experiência Vinho e Tango, dois ícones argentinos.

O Restaurante Renacer, indicado pelo Guia Michelin 2024, é um destaque à parte. Com um menu que combina ingredientes frescos e sazonais, reflete a riqueza da cozinha argentina sustentável, criando experiências gastronômicas únicas.

O quinto terroir da Miolo

Com 35 anos de história, o Miolo Wine Group expandiu suas fronteiras ao longo do Brasil, com vinícolas em diversas regiões:

Vinícola Seival, na Campanha Meridional (RS), em 2000;

Vinícola Terranova, no Vale do São Francisco (BA), em 2001;

Vinícola Almadén, na Campanha Central (RS), em 2009.

Agora, a Miolo ultrapassa as fronteiras nacionais, estreando seu quinto terroir em Luján de Cuyo, a primeira Denominação de Origem da Argentina, consolidando sua posição no mercado internacional e reforçando seu compromisso com a excelência e a inovação no mundo dos vinhos.