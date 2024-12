Exposição de arte ao ar livre conecta regiões do enoturismo no Sul do Brasil

A região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, é reconhecida como o principal polo de elaboração de vinhos no Brasil. Próximas dali estão Gramado e Canela, cidades famosas por suas atrações turísticas que encantam visitantes durante todo o ano. Agora, essas duas regiões serão conectadas por uma exposição de arte ao ar livre.

Chamada de Pipa Parade, a exposição será realizada de 7 de janeiro a março de 2025, passando por 10 cidades da região. Em sua primeira edição, o projeto cultural reunirá 30 artistas gaúchos, que irão transformar pipas (barricas de vinho) em verdadeiras obras de arte. As pinturas homenagearão os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e marcarão o início da vindima, fortalecendo o enoturismo local, especialmente após as enchentes que devastaram a região recentemente.

“O Pipa Parade vem para ser um novo marco turístico e cultural no período da vindima. Queremos que esse seja um momento de conexão entre as raízes locais, o cenário artístico do Rio Grande do Sul, que é extremamente rico, e as melhores experiências enoturísticas do ano, que ocorrem durante a colheita da uva”, afirma Matheus Zarpelon Vigel, COO da Wine Locals, organizadora da exposição, que conta com o apoio do governo do Rio Grande do Sul.

Cidades e artistas

A rota Pipa Parade contará com 30 pontos de exposição, espalhados pelas cidades de Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Pinto Bandeira, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Monte Belo do Sul, Gramado, Canela e Flores da Cunha.

Entre os artistas que assinam as obras estão Antônio Giacomi, Carla Barth, Tiago Giordani, Tupax e Zé Darcí, que criaram pinturas exclusivas para as barricas de vinho. A proposta se assemelha a projetos como a Cow Parade, o maior evento de arte a céu aberto do mundo, trazendo um toque de criatividade e identidade local para a região.