Miolo 'invade' a Argentina: vinícola brasileira lança Malbec elaborado em Mendoza

A Miolo Wine Group é uma das vinícolas mais atuantes na descoberta de novos terroirs no Brasil. Desde o tradicional Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, a empresa também está presente na Campanha Gaúcha (tanto na área Central quanto na Meridional), além do Vale do São Francisco, na Bahia.

Há mais de 20 anos, a vinícola desenvolve pesquisas e análises para mostrar que a viticultura pode ser bem-sucedida em diversas regiões do país. Esse trabalho é fruto do esforço pessoal do diretor superintendente da Miolo, o enólogo Adriano Miolo.

Agora, ele dá um novo salto na elaboração de vinhos e 'invade' a Argentina para engarrafar o Miolo Reserva Malbec Argentino Safra 2023, inaugurando o quinto terroir da Miolo, no Valle de Uco, em Mendoza. Adriano, que acompanhou de perto todo o processo, conta que as uvas que originaram este Malbec foram cultivadas em vinhedos ao pé da Cordilheira dos Andes, a mais de 1.000 metros de altitude, em uma região fria.

As uvas foram colhidas manualmente no momento exato de equilíbrio entre açúcar e acidez e seguiram para cubas de concreto, onde ocorreu a maceração e fermentação espontânea, preservando a expressão do terroir. O vinho amadureceu em parte nas cubas de concreto e em parte em barricas de carvalho francês.

O corte final foi feito após 12 meses, unindo o frescor e a fruta das cubas de concreto à complexidade do que amadureceu no carvalho. Para esta safra, foram produzidas 48 mil garrafas, disponíveis no site da Miolo por R$ 66,90.

Miolo Reserva Malbec Argentino Safra 2023. (Divulgação/Divulgação)

“A Indicação Geográfica do Valle de Uco produz os melhores Malbecs de Altitude do mundo. Unimos nossa expertise com o que de melhor a natureza nos entregou. Nosso desejo é que todos que degustem o Miolo Reserva Malbec Argentino vivam uma experiência única, rica em identidade, tipicidade, revelando a expressão desta variedade”, diz o enólogo Adriano.

Como é o vinho

O vinho tem cor intensa, com tons rubi e púrpura. Frutado, lembrando figos e ameixa preta com notas de especiarias e mentol, tem presença equilibrada de madeira. Encorpado, com acidez equilibrada e taninos redondos ao paladar, traz uma sensação de mineralidade ao final, proveniente dos solos calcáreos. Ideal ser apreciado com temperatura entre 16°C e 18°C.

Miolo já tem outro Malbec

Não é a primeira vez que a Miolo elabora um vinho com a uva Malbec, que é símbolo da Argentina. No ano passado, a vinícola lançou o Miolo Malbec do Pampa Gaúcho, elaborado na região da Campanha. O sucesso foi tanto que as 27 mil garrafas produzidas se esgotaram.

Segundo Adriano Miolo, o grande diferencial dessa produção é que o extremo sul gaúcho está inserido no bioma Pampa, que também abrange o Uruguai e as províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Córdoba, Entre Rios e Corrientes, onde a variedade Malbec vem sendo cada vez mais cultivada.