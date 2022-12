BMW IX: conheça detalhes do carro eleito mais tecnológico do Brasil

O BMW IX foi eleito o carro mais tecnológico acima de 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

VEJA TAMBÉM

Não faltam recursos que parecem trazidos na máquina do tempo, como a grade dianteira capaz de consertar sozinha pequenos detalhes e riscos apenas com a temperatura ambiente. E ainda existem outros detalhes que parecem ficção científica (inclusive para os passageiros), como o teto de vidro que ofusca ao toque de um botão, o GPS com realidade aumentada e até a inteligência artificial.

Existe duas configurações no mercado brasileiro: xDrive40 e xDrive50 – que são praticamente iguais no desenho, mas têm diferenças na motorização. Enquanto a configuração de entrada tem 326 cv de potência e autonomia de até 425 km no ciclo WLTP, a topo de linha tem 523 cv e pode percorrer até 630 km. E ainda há preocupações sustentáveis, como as peças fabricadas com materiais reciclados.

Confira as versões e preços do BMW IX

IX xDrive40 – 667.950 reais;

IX xDrive50 – 846.950 reais.

Principais equipamentos de série do BMW IX

IX xDrive40 – Ar-condicionado com quatro zonas de temperatura; bancos dianteiros com ajustes elétricos; faróis e lanternas de LED; seletor de modos de condução (Personal, Sport e Efficient); aquecimento dos bancos dianteiros; frenagem automática de emergência; piloto automático adaptativo; alerta de permanência em faixa; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; câmera traseira; chave presencial com partida por botão; sistema de som Harman Kardon; carregador por indução para smartphone; teto panorâmico; rodas de liga leve aro 20”; comando à distância das funções por aplicativo; e carregador doméstico com 22 kW.

IX xDrive50 – Todos os equipamentos da versão IX xDrive40, mais auxílio para fechamento das portas; suspensão a ar adaptativa; e sistema de som Bowers & Wilkins.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Bazaar), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Auto+), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Fábio Trindade (Motor1), Gabriel Aguiar (EXAME), Gisele Vitória (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto, Jorge Moraes (CBN/Recife), Karina Simões, Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte), Milene Rios, Paula Braga (Automotive Business), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges, Rodrigo Ferreira (Webmotors), Silvana Holzmeister (L’Officiel), Susana Barbosa (Elle), Tião Oliveira (Estadão)

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.