Bayern bate PSG por 1 a 0 com recorde de audiência no Facebook

O jogo da decisão entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, neste domingo, vencido pelo time alemão por 1 a 0 e que lhe deu o sexto título da Liga dos Campeões, rendeu para o Esporte Interativo o recorde mundial de telespectadores simultâneos em uma transmissão de futebol na internet. Durante o pico, 4,3 milhões de pessoas acompanhavam a partida simultaneamente na página de Facebook da emissora.

O recorde anterior tinha sido estabelecido em julho, em jogo transmitido pelo Youtube entre Fluminense e Flamengo pela final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A live do clássico foi exibida no canal do Fluminense e chegou ao pico de 3,59 milhões de acessos simultâneos durante a disputa dos pênaltis.

O clássico Fla-FLu no YouTube superou as lives da cantora Marília Mendonça, que atingiu 3,31 milhões de visualizações simultâneas em 8 de abril, e da dupla Jorge & Mateus, que registrou 3,24 milhões de visualizalições em 4 de abril. A final da Taça Rio também superou as transmissões ao vivo do tenor italiano Andrea Bocelli, que teve pico de 2,86 milhões em 12 de abril.

Se, no passado, a TV tirou parte do público que acompanhava os jogos de futebol pela rádio, agora a internet vai fazer o mesmo com a TV? Para o consultor Amir Somoggi, sócio da Sports Value, uma das principais empresas de marketing esportivo do país, é bom as emissoras de TV ficarem atentas para a nova concorrência.

“Existe uma tendência global, e aqui no Brasil se verifica de forma muito consistente, de redução dos assinantes de TV por assinatura, que é um serviço caro”, diz Somoggi. Muitos assinantes partiram para serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime, e o Esporte Interativo decidiu seguir na mesma linha há dois anos, quando deixou a TV para se concentrar apenas nas transmissões pela internet. “Por um valor irrisório, as pessoas agora podem ter acesso a todos os jogos”, diz Somoggi.

Com isso, segundo o consultor, há uma tendência de redução de receita não somente das emissoras de TV, mas também das operadoras de telecomunicações, como a Vivo e a Claro, que entraram no negócio de TV por assinatura. “O grande desafio dos serviços de streaming agora é como fazer dinheiro com os dados que captam de sua audiência”, diz Somoggi.