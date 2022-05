Banana com caroço? Versão silvestre de frutas e legumes viraliza nas redes

Em um post que viralizou nas redes sociais, o professor de História Dennis Almeida compartilhou como a agricultura transformou e 'domesticou' plantas silvestres. Legumes, verduras e frutas como comemos hoje em dia foram sendo moldados por agricultores ao longo dos séculos através da seleção e cruzamento entre espécimes.

Entre os outros alimentos em suas versões silvestres citados pelo professor, estão milho, cenoura, tomate e uva.

Veja abaixo a explicação do professor e fotos das plantas:

Quase todas as frutas, legumes e verduras que comemos, na verdade não existem na Natureza… Se compararmos as versões que achamos na feira com as “originais”, podemos tomar alguns sustos… Na imagem abaixo, temos uma Banana Silvestre (Musa balbisiana) cheia de caroços… pic.twitter.com/LDMcIe4hm0 — Dennis Almeida 👨🏼‍🏫 (@DennisAlmeida82) May 27, 2022

Ainda segundo o professor, exceção entre as frutas é a laranja, que não tem versão silvestre. Ela é resultado do cruzamento entre de pomelo com tangerina. Registros de frutos como a laranja que conhecemos vão até 6 mil anos atrás, na China.

"Existe o caso interessantíssimo da laranja, que não possui versão silvestre, por uma simples razão: nos a criamos do zero, cruzando duas espécies diferentes. É o mesmo caso da mula, que é o resultado do acasalamento de duas espécies diferentes (cavalos e asnos)…", aponta o professor.

