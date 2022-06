Balenciaga terá série no Star+ sobre o história do fundador da marca

O Star+ acaba de anunciar uma série que traça a história do estilista espanhol Cristóbal Balenciaga. Ambientada na época da Guerra Civil Espanhola até o início da década de 1970, a série será filmada em mais de 90 locações na Espanha (País Basco, Navarra e Madrid) e França (Paris, Bordéus e Toulouse) e contará a história de um homem que, através de seu talento natural, constância e visão para os negócios, ousou desafiar seu status social como o filho de uma costureira e de um pescador, tornando-se um dos estilistas mais relevantes de todos os tempos.

Alberto San Juan desempenhará o papel de um dos designers de moda mais icônicos em Balenciaga (título a ser confirmado). San Juan, que estreou nos cinemas em Airbag - Uma Viagem de Loucura e atingiu grande popularidade em O Outro Lado da Cama, é vencedor de dois prêmios Goya: como melhor ator por Bajo Las Estrellas (2008) e de melhor ator coadjuvante por Sentimental (2020).

No teatro, o ator tem uma carreira longa, sendo o fundador da companhia Animalario, San Juan estrelou obras como Alejandro y Ana, Marat Sade, pela qual foi indicado ao prêmio Max de melhor ator, e Tito Andrônico. Além disso, ele é autor de títulos como Qué te importa que te ame e El fin de los suecos, que conquistou o prêmio Max de teatro alternativo.

San Juan se junta, em Balenciaga, a uma equipe liderada pelos criadores de Loreak, Handia e A Trincheira Infinita (vencedores de 13 prêmios Goya), Jose Mari Goegana, Jon Garaño e Aitor Arregi, que também são roteiristas ao lado de Lourdes Iglesias, e diretores da série.

A produção retrata um homem enigmático e com um talento extraordinário que desafiou as convenções sociais da época e revolucionou o mundo da moda.

“Quando Alberto San Juan chegou no teste, sentimos que havíamos encontrado o nosso Cristóbal Balenciaga. Estamos muito orgulhosos de tê-lo no elenco. San Juan se entregou e se dedicou totalmente ao projeto. Ele é o protagonista absoluto, presente em quase todas as cenas da série e interpreta um estilista de moda, o que implica aprender a costurar ou a manusear um tecido”, relatam Goenaga, Garaño e Arregi.

Nas palavras de San Juan: “Participar deste projeto é um luxo: pelo personagem, pelos roteiros, pelos diretores e pela equipe em geral. Como sempre, é um desafio para todos, mas, neste caso, um desafio um pouco maior. É quase como filmar três filmes em quatro meses, em vários idiomas e abrangendo um período temporal de várias décadas. Resumindo: é uma alegria!”.

Balenciaga tem na produção a figurinista Bina Daigeler, indicada ao Oscar pelo live-action da Walt Disney Studios Mulan, e o figurinista Pepo Ruiz Dorado, que comandam um departamento de 30 pessoas que recria os designs do mestre da cidade de Getaria. Eles fazem parte de uma equipe de 100 profissionais e 200 atores que, durante as dezoito semanas de filmagens, interpretam uma centena de personagens.

