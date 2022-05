Fórmula 1: veja os horários e onde assistir ao GP de Monaco

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chegará à sexta etapa no tradicional GP da Mônaco – considerado um dos mais importantes do calendário. E os primeiros testes serão cumpridos hoje, 27, enquanto a classificação será às 11h de amanhã, 28, logo após o terceiro treino livre. Por fim, a corrida será no domingo, 29, com início marcado para as 10h do horário de Brasília (GMT -3).

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa 5,19 dólares por mês ou 39,99 dólares por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta na Band.

Veja os horários do GP da Espanha para F1

Treino livre 1 – sexta-feira, 27, às 09h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Treino livre 2 – sexta-feira, 27, às 12h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Treino livre 3 – sábado, 28, às 08h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Classificação – sábado, 28, às 11h; transmissão: Band, BandSports e F1 TV.

Corrida – domingo, 29, às 10h; transmissão: Band e F1 TV.

Na liderança está o piloto Max Verstappen (Red Bull), com 110 pontos na temporada; seguido por Charles Leclerc (Ferrari), 104 pontos; Sergio Perez (Red Bull), 85 pontos; George Russell (Mercedes), 74 pontos; Carlos Sainz (Ferrari), 65 pontos; e Lewis Hamilton (Mercedes), 46 pontos. Entre as equipes, Red Bull soma 195 pontos, enquanto Ferrari tem 169 e Mercedes tem 120.

