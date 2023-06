Astrud Gilberto, a voz de 'Garota de Ipanema', morre aos 83 anos

Um dos maiores nomes da bossa nova, Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos. A informação foi divulgada por sua neta, nesta terça-feira, 6.

"Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto", publicou a neta.

Um dos maiores reconhecimentos de Astrud foi ser a primeira mulher a ganhar o Grammy de música do ano, em 1965 por cantar "The Girl from Ipanema", versão em inglês de "Garota de Ipanema".

Nascida em Salvador, em 29 de março de 1940, Astrud Evangelina Weinert foi casada com João Gilberto (1931-2019), "o pai da bossa nova", entre 1959 a 1964.

A voz de Ipanema

Em 1960, Astrud ingressa na carreira musical e, em 1963 o casal vai aos Estados Unidos. No país, durante uma gravação com Stan Getz, o produtor da sessão buscava uma cantora que levasse "Garota de Ipanema" ao público americano. Mesmo sem experiência em gravação, Astrud era a única pessoa que conseguiria pronunciar Ipanema corretamente.

A versão original era um dueto com o marido. Nesta versão, Astrud não recebeu créditos e foi cortada dos royalties, recebendo apenas um pagamento pela diária de gravação.

Mas depois que a música foi reeditada apenas com os vocais da brasileira, a canção ganhou destaque no mundo.

Além do famoso álbum "Getz/Gilberto", feito junto ao músico Stan Getz, Astrud também gravou com Chet Baker e continuou em turnê até 2002. Em 2008, ela recebeu o prêmio pelo conjunto da obra do Grammy Latino.

A causa da morte não foi divulgada.