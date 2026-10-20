Ibovespa futuro sobe mais de 1% e dólar cai após pesquisas eleitorais pós-debate

Ibovespa futuro para dezembro sobe 1,27%, aos 211.150 pontos

para dezembro sobe 1,27%, aos 211.150 pontos EWZ , principal ETF de ações brasileiras em Nova York, avança 1,48% no pré-mercado

, principal ETF de ações brasileiras em Nova York, avança 1,48% no pré-mercado Dólar recua 0,55%, a R$ 5,02

recua 0,55%, a R$ 5,02 Movimento coincide com as primeiras pesquisas de segundo turno concluídas após o debate da Band

Os ativos brasileiros ganharam fôlego no pré-mercado nesta terça-feira, 20, após a divulgação de novas pesquisas eleitorais. Por volta das 9h15, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento em dezembro subia 1,27%, aos 211.150 pontos, um avanço de 2.650 pontos em relação ao fechamento anterior. Na máxima da manhã, o contrato chegou a 211.685 pontos.

Em Nova York, o EWZ, ETF que replica uma carteira de ações brasileiras, ganhava 1,48% no pré-mercado, cotado a US$ 42,55, alta de US$ 0,62. No câmbio, o dólar recuava 0,55%, negociado a R$ 5,02.

O desempenho coincide com a divulgação das primeiras pesquisas presidenciais de segundo turno concluídas depois do debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18. Os dois levantamentos mostram o senador numericamente à frente, em cenário de empate técnico.

"Incertezas saindo", disse um trader consultado pela Exame. "Deve melhorar conforme se aproxima o segundo turno e Flávio Bolsonaro aumenta chance de levar".

Ele também atribui o movimento a uma rotação, que saem de ações empresas de tecnologia da Coreia do Sul e Estados Unidos e tende a beneficiar emergentes.

O que dizem as pesquisas

Na pesquisa Real Time Big Data, Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos totais, o senador registra 48% e o presidente, 45%. Em relação ao levantamento do início de outubro, Flávio oscilou de 46% para 48%, enquanto Lula repetiu os 45%.

Já a pesquisa Alfa Inteligência aponta Flávio com 51,5% dos votos válidos, ante 48,5% de Lula, também em empate técnico pela margem de erro de 1,9 ponto. Nos votos totais, o placar é de 48,8% a 45,9%. Em setembro, o instituto registrava os dois empatados numericamente, com 43% cada. O levantamento mostra ainda que 50% dos eleitores desaprovam a forma como Lula administra o país, e 46% aprovam.

As duas pesquisas foram feitas entre 15 e 19 de outubro, o que significa que parte dos entrevistados respondeu antes do debate. A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores por telefone e mensagens virtuais (registro no TSE BR-02952/2026). A Alfa Inteligência entrevistou 2.700 eleitores pessoalmente (registro BR-00820/2026). Ambas têm nível de confiança de 95%.

Perguntas frequentes

O que é o Ibovespa Futuro?

É um contrato negociado na B3 que reflete a expectativa dos investidores para o Ibovespa em uma data futura. Em vez de comprar as ações do índice, o investidor aposta na alta ou na queda da pontuação até o vencimento do contrato. Como começa a ser negociado às 9h, uma hora antes da abertura do mercado à vista, costuma ser usado como termômetro do humor da bolsa no início do dia.

Como os contratos de Ibovespa Futuro são negociados?

Há duas versões. O contrato cheio (IND) vale R$ 1 por ponto do índice, e o minicontrato (WIN), mais popular entre pessoas físicas, vale R$ 0,20 por ponto. Os vencimentos são bimestrais, nos meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15. O código indica o mês e o ano, como o INDZ26, que vence em dezembro de 2026. Para operar, o investidor deposita uma margem de garantia na corretora, e os ganhos e perdas são ajustados diariamente.

O que é o EWZ?

É o iShares MSCI Brazil, fundo de índice (ETF) da BlackRock negociado na bolsa de Nova York. Ele replica uma carteira das maiores empresas brasileiras, como Vale, Petrobras e Itaú, e é cotado em dólar. É um dos principais instrumentos usados por investidores estrangeiros para ganhar exposição à bolsa brasileira.

Como o EWZ mexe com o Ibovespa no Brasil?

Como é negociado no pré-mercado americano, antes da abertura da B3, o EWZ funciona como um sinalizador de como o investidor estrangeiro reage a notícias sobre o Brasil. Uma alta no ETF indica apetite por ativos brasileiros e tende a se refletir nas ações locais. O desempenho do EWZ também carrega a variação do câmbio, já que é cotado em dólar, por isso tende a subir mais quando a bolsa avança e o real se valoriza ao mesmo tempo.