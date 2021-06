As dicas de ouro do fundador do Airbnb para conseguir mais hóspedes

"Em algum momento ainda neste ano haverá uma recuperação nas viagens, e nós estamos prontos para isso", repetiu inúmeras vezes Joe Gebbia, fundador e chefe de produto do Airbnb, em entrevista à EXAME. A conversa aconteceu dias após a empresa lançar um pacote com uma centena de atualizações em sua plataforma permitindo, por exemplo, que os usuários encontrem lugares para ficar baseados no tipo de experiência que querem ter e na flexibilidade de datas que, com a pandemia, muitos passaram a ter.

Segundo Gebbia, a pandemia fez surgir três transformações importantes e que devem ditar os rumos do turismo no futuro próximo. Primeiro, o fim da sazonalidade, uma vez que as pessoas não precisam mais esperar as férias ou verão para sair das suas cidades. Segundo, os destinos estão mais diversos, incluindo pequenas cidades e zonas rurais. E, por último, as "staycations" (um mix de "estadia" e "férias", um inglês), quando o hóspede aproveita para trabalhar no destino e, por isso, consegue ficar nele por mais tempo.

"As linhas entre viver, trabalhar e viajar estão cada vez mais borradas. Se, com um notebook e internet, você consegue trabalhar ou estudar de qualquer lugar, as famílias agora podem passar meses em um Airbnb", explica Joe, frisando que uma em cada quatro (24%) das hospedagens via Airbnb já são de longa duração. "Nossas novidades são uma respostas a isso. Você pode não saber onde quer ir, mas sabe que quer uma casa na árvore. Agora você pode pesquisar por casas em árvores."

Novidades para a era pós-pandemia

As novas funcionalidades do Airbnb são para os hóspedes, mas também para os anfitriões. Uma delas, chamada autopricing, analisa automaticamente anúncios semelhantes e sugere a quem hospeda quanto cobrar pela estadia, economizando um trabalho de pesquisa para o anfitrião e acelerando suas reservas. Agora, também é possível colocar um anúncio no ar em apenas 10 passos - jornada que, até outro dia, era bem mais complicada.

Para chegar às novas funcionalidades, Joe e seu time de desenvolvimento de produto entrevistaram inúmeros usuários, além de aproveitar dados que a própria plataforma gera. "Temos dados, muitos dados, sobre o que as pessoas procuram, como, quando, para quantos hóspedes, a faixa de preço... Olhamos para tudo isso e daí tiramos nossas ideias", diz ele. "O principal ingrediente do sucesso de uma companhia é conseguir responder rapidamente às mudanças no comportamento dos seus usuários. Finalmente estamos conseguindo entregar um serviço que contempla essas demandas."

As dicas de ouro do fundador do Airbnb para os anfitriões

Aproveitando o papo, a EXAME pediu ao Joe para listas suas dicas de ouro para os anfitriões aproveitarem o boom de viagens que ele espera para o pós-pandemia e conseguirem mais hóspedes para as suas acomodações.