Após 5 anos de sua morte, David Bowie reaparece no TikTok

O dia 10 de janeiro de 2016 não foi feliz para os fãs de David Bowie e boa parte dos habitantes do planeta Terra. O falecimento do artista aconteceu dois dias após o lançamento de seu último álbum, Blackstar, e de seu aniversário de 69 anos. A lembrança de sua morte a cada ano vêm sido feita de maneiras diferentes, com lançamento de demos inéditas, por exemplo. Mas este ano, foi diferente, com duas gravações inéditas e a estreia do cantor no TikTok.

A assessoria do cantor anunciou com uma montagem com diversos frames de videoclipes na conta no Instagram, que as músicas de David Bowie, que já vendeu mais de 136 milhões de álbuns, agora podem ser encontradas no TikTok.

Os usuários do TikTok poderão inserir na trilha sonora de seus vídeos músicas icônicas como Let’s Dance e Life on Mars? Nos comentários dos vídeos, fãs de Bowie comentam que vão baixar o aplicativo apenas para usar a ferramenta com as músicas do cantor.

O interessante é que a febre do TikTok acontece com uma faixa etária que não é da época de sucesso do cantor, pois 44% dos usuários do aplicativo tem entre 16 e 24 anos, segundo pesquisa do Interactive Advertising Bureau. Porém, pode ser uma oportunidade de manter vivo o legado do cantor com as novas gerações.

Além deste lançamento, no dia 8 de janeiro, data em que Bowie comemoraria 74 anos, foram lançadas duas músicas inéditas. A primeira Bowie canta Mother de John Lennon, gravada em 1970, e a segunda, Trying To Get To Heaven, de Bob Dylan, gravada em 1997. As músicas estão disponíveis para streaming (dê o play abaixo) e também em LPs limitados. São 8.147 cópias numeradas, sendo que mil cópias do disco estão disponíveis com o disco na cor creme.