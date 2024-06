Ao lado de obras icônicas de Kobra, centro cultural abre exposição com a história da tecelagem de SP

Localizado próximo ao centro histórico da cidade de Itu, o Centro Cultural Fábrica São Pedro tem uma área de 25.000 metros quadrados com obras a céu aberto de artistas como Miguel dos Santos e Rômulo Vieira da Conceição. Entre árvores centenárias, encontram-se murais grafitados e os galpões da antiga fábrica que hoje abrigam os ateliês-galeria dos artistas Kobra, Mestre Alvino e Pedro Petry, além do museu FAMA, que possui em seu acervo obras de artistas renomados como Tunga e Carmela Gross.

No próximo dia 29, sábado, será inaugurada a exposição "Corredor Cronológico", que contará a história da antiga Companhia Fiação e Tecelagem São Pedro. Esta fábrica foi parte do processo de industrialização do interior paulista no início do século XX, gerando empregos e fomentando o crescimento urbano da região. A mostra trará detalhes de como a fábrica funcionava no passado através de imagens históricas.

O centro cultural é pet friendly e conta com estrutura para refeições, como a Cozinha São Pedro, que oferece mesas em meio ao pátio arborizado, menu à la carte e, aos sábados, buffet de feijoada com jazz ao vivo. Além disso, há o Zucchino’s Café & Bistrô e o antiquário Homenco Antiguidades.

Serviço: R. Padre Bartolomeu Tadei, 9, Itu, SP. Abre de quarta a domingo, das 11h às 17h. | Estacionamento: R$20. Entradas: FAMA Museu R$10, Ateliê Kobra R$15 (gratuito às quartas-feiras).

Restaurantes:

Cozinha São Pedro | Quarta a domingo, das 12h às 16h | Reservas: 11 98944-4330.

Zucchino’s Cafê & Bistrô | Quarta a domingo, das 11h às 18h | Reservas: 11 930348660.