Kobra abre ateliê privado para visitação no interior de SP; obras icônicas estão em exposição

Quem anda pelo High Line, em Nova York, consegue ter uma das visões mais privilegiadas da icônica obra The Kiss do brasileiro Eduardo Kobra. Quem passeia pelas ruas de São Paulo, Paris, Abu Dhabi, Amsterdã e Tóquio também tem a oportunidade de testemunhar outros de seus murais. Para os amantes da arte, o renomado muralista brasileiro decidiu abrir as portas de um de seus ateliês ao público.

Localizado no FAMA Museu, em Itu, no interior de São Paulo, o ateliê de Kobra promete ser um espaço de inspiração e aprendizado para os visitantes. O ateliê abre a partir do dia 28 de fevereiro para visitação, sempre de quarta a domingo, das 11h às 17h, seguindo a agenda de funcionamento do FAMA Museu. Os visitantes têm a oportunidade não apenas de apreciar as obras de Kobra, mas também de conhecer os elementos que compõem sua carreira e acompanhar a evolução de uma obra desenvolvida no local.

Segundo Kobra, a iniciativa de abrir seu espaço de trabalho ao público é uma forma de compartilhar sua arte e tornar a cultura mais acessível. "O objetivo é que as pessoas tenham acesso e possam conhecer um pouco mais do local onde faço as criações", explica o artista. Ele também refletiu sobre sua jornada artística, que começou nas ruas da periferia de São Paulo e hoje o tornou um dos principais nomes da arte urbana no mundo.

Instituto Kobra

Além do ateliê, Kobra também tem planos ambiciosos para a cidade de Itu. Ele fundou o Instituto Kobra, uma entidade dedicada a promover a transformação social por meio da arte. O complexo onde ficará o instituto ocupará uma área de quatro mil metros quadrados e oferecerá diversas atividades, incluindo oficinas, palestras, workshops e exposições, com o objetivo de aproximar a cultura de pessoas de todas as idades e backgrounds.

Obra de Eduardo Kobra.

“Será o primeiro espaço do tipo no Brasil. Teremos o engajamento de diversos artistas de projeção nacional e internacional e daremos oportunidades para crianças, adolescentes e jovens”, adianta. “O Instituto terá um complexo onde acontecerão oficinas, palestras, workshops, exposições e falaremos sobre história da street art,” revela Kobra sobre o projeto.

O FAMA Museu, onde está localizado o ateliê de Kobra, é uma instituição privada e sem fins lucrativos que ocupa uma área de 25.000 metros quadrados no centro histórico de Itu. Com um acervo diversificado e uma programação cultural rica, o museu é hoje um dos maiores museus privados da América Latina aberto ao público, oferecendo uma experiência única para os visitantes.

A abertura do ateliê de Kobra e os projetos futuros do artista em Itu representam não apenas uma oportunidade para os admiradores de sua arte, mas também um importante passo em direção à democratização da cultura e ao fortalecimento do cenário artístico no Brasil.