Esperando movimentação de R$ 5 bi, turismo do Rio de Janeiro se prepara para o Carnaval

O Carnaval de 2025 deve movimentar R$ 12 bilhões em todo o Brasil, valor 2,1% superior em relação a 2024 e maior registrado em 10 anos. Além dessa projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Ministério do Turismo também estima que mais de 53 milhões de pessoas participarão das festividades em todos os estados – crescimento de 8% em comparação ao ano anterior.

Para o turismo brasileiro, o momento é de oportunidade. Empresas que investem em promoções temáticas, pacotes personalizados e parcerias com eventos locais tendem a se destacar. Na cidade maravilhosa, em especial, o turismo já se aqueceu antes mesmo do Carnaval oficial.

Resultados preliminares dos eventos pré-carnavalescos

No Rio de Janeiro, os "Ensaios da Anitta" atraíram milhares de participantes, com ingressos esgotados em poucas horas. Também são destaques na cidade os ensaios técnicos das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, que atraíram mais de 60 mil espectadores para o Sambódromo nas noites de apresentação das principais escolas cariocas.

Esses eventos não apenas aquecem a economia local, mas também servem como termômetro para o sucesso das festividades principais. A presença maciça do público nos ensaios, bailes e blocos pré-carnavalescos indica um forte engajamento e expectativa para os dias oficiais de folia.

Iniciativas do setor de turismo no Rio

No Rio de Janeiro, a expectativa é receber 8 milhões de foliões, gerando uma movimentação econômica estimada em R$ 5,5 bilhões, de acordo com a RioTur. A seguir, destacamos algumas das iniciativas e programações na cidade maravilhosa.

TIM distribui “pin” que bloqueia celulares perdidos

A TIM leva o TIM Block Pin para as duas maiores festas de Carnaval do país: os blocos do Rio de Janeiro e a folia na capital baiana, liderada por Ivete Sangalo. O broche tecnológico bloqueia o smartphone à distância de maneira automática, garantindo segurança durante as festas. A ação tem potencial para atrair turistas que desejam maior segurança fora do seu país.

O pin pode ser usado por clientes de qualquer operadora, em smartphones Android e iOS. Desenvolvido para ser uma camada extra de segurança, ele funciona em conjunto com um aplicativo. Basta fazer o download gratuito no celular, conectá-lo ao broche via Bluetooth e seguir as instruções do app. Em poucos minutos, o aparelho está protegido. Ao afastá-lo por cerca de 10 metros do TIM Block Pin, um alarme sonoro é acionado nos dois dispositivos e a tela do smartphone é automaticamente bloqueada, impedindo o acesso aos aplicativos e outros dados importantes do usuário.

BioParque do Rio:

1º e 2 de março (11h às 14h): bailinho de carnaval no chafariz, com canhão de espuma e atividades musicais;

1º e 3 de março (10h às 16h30): atividade "Felinos do Brasil", inspirado no samba-enredo da Acadêmicos do Grande Rio de 2024, com oficinas de pintura de máscaras e exposição de peças biológicas;

2 e 4 de março (10h às 16h30): atividade "Cores da fauna brasileira", baseado no samba-enredo do Lins Imperial de 1991, incluindo oficinas e jogos interativos sobre aves;

5 de março (10h às 16h30): atividade "Preservação da natureza e sustentabilidade", com pintura de máscaras e produção de confete sustentável.

Parque Bondinho Pão de Açúcar:

21 a 23 de fevereiro (10h às 13h): pré-Carnaval da Ladybug com cortejo carnavalesco, bandinha musical e oficinas temáticas;

27 de fevereiro a 9 de março (9h às 14h): "Missão: Encontrar a Borboleta Azul", atividade interativa para crianças de 3 a 12 anos;

28 de fevereiro a 4 de março e 8 e 9 de março (10h às 14h): carnaval da Ladybug com Macaco Prego, incluindo cortejo musical, contação de histórias e desfile de fantasias;

Sunset no Parque (14h30 às 18h): apresentações musicais às sextas, sábados e domingos até o dia 09/03, com artistas como Bruna Strait, REKAH e TOMMAX.

Quiosques da orla:

Durante o Carnaval, os quiosques La Carioca, Samba Social Clube, Coisa de Carioca, Dumare, Mureta do Leme, Casa Fuego e Juanna's, administrados pela concessionária Orla Rio, oferecerão música ao vivo diariamente, proporcionando entretenimento adicional para cariocas e turistas.

RIOSUL Shopping:

No dia 1º de março, das 10h às 13h, o RIOSUL Shopping promoverá o RIOSUL FOLIA, um bailinho de Carnaval gratuito na praça de eventos do primeiro piso, com marchinhas, fantasias e oficinas interativas para crianças e famílias.

