5 lançamentos para assistir nos streamings durante o final de semana

Dando continuidade a um mês recheado de estreias nos serviços de streaming, o próximo final de semana chega cheio de lançamentos — com algumas séries muito esperadas. Entre os maiores destaques, a Netflix lança nesta sexta-feira, 18, a primeira temporada da série “Retched”, uma história emblemática que narrará a vida da enfermeira Retched, personagem do livro e do filme “Um estranho no ninho”. Já a Apple TV+ coloca no ar, também hoje, a série documental “Long Way Up”, que mostra uma viagem de motocicleta entre a Argentina e os Estados Unidos realizada pelos amigos Ewan McGregor e Charley Boorman em 2019.

Como é de costume, a CASUAL selecionou cinco títulos para você ficar de olho e maratonar durante o próximo final de semana. Dessa vez, entram na lista as séries: “Retched”, “Julie e os Fantasmas” e “Baby”, da Netflix; “Long Way UP”, da Apple TV+; e “We are Who We Are”, da HBO GO.

Divirta-se!

Retched

Uma das estreias mais aguardadas do mês de setembro está entrando no catálogo na Netflix nesta sexta-feira, 18. Inspirada no romance “Um estranho no ninho”, de Ken Kesey, a série “Retched”, criada por Evan Romansky e protagonizada por Sarah Paulson, conta a história da enfermeira Retched, uma das personagens mais emblemáticas do filme “Um estranho no ninho” (Milos Forman 1975). A trama acompanha a história de Ratched como funcionária de um hospital psiquiátrico, mostrando como a personagem se tornou a grande vilã mostrada no filme de 1976.



Long Way Up

Em “Long Way Up” série documental do streaming da Apple, o Apple TV+, os amigos Ewan McGregor e Charley Boorman fazem juntos uma longa viagem de motocicleta, que foi realizada em 2019, antes da pandemia de coronavírus. A série acompanha as dificuldades e belezas do roteiro percorrido entre Ushuaia, na Argentina, até Los Angeles, nos Estados Unidos. Os três primeiros episódios de “Long Way Up” estrearão globalmente na Apple TV + na sexta-feira, 18 de setembro, e novos episódios serão lançados semanalmente.

We are who we are

“We Are Who We Are” é a nova série da HBO criada por Luca Guadagnino, diretor aclamado pela crítica após o filme “Call me by your name”. A trama que estrou em 14 de setembro conta a história de Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamon), dois adolescentes americanos que vão se autodescobrindo enquanto vivem em uma base militar americana na Itália.

Julie e os Fantasmas

Dirigida por Kenny Ortega, diretor de “High School Musical”, a série “Julie e os fantasmas”, da Netflix, conta a história de Julie (Madison Reyes), uma garota que está no colegial e enfrenta o luto recente pela perda da mãe. Para superar o trauma, a adolescente se une com um grupo de outros jovens para formar um grupo musical na escola em que estudam.

Baby

A terceira e última temporada da série italiana “Baby” já está disponível no catálogo da Netflix. A trama é ambientada em uma escola de elite de Roma e acompanha duas estudantes, Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani), que estão se autodescobrindo e entram no mundo da prostituição.