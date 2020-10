Entre filmes, séries, documentários e mais, os serviços de streaming estão trazendo a público muitas novidades para o mês de outubro. Antes mesmo do dia 31, quando se celebra o Halloween, muitas plataformas como Netflix e Amazon Prime Video irão aproveitar o mês 10 para lançar conteúdos de terror e suspense. Nessa sexta-feira 9, por exemplo, a Netflix adiciona em seu catálogo a nova série original “A maldição da mansão Bly”, narrativa fantasmagórica do mesmo criador do filme “A Maldição da Residência Hill”. Já a Amazon Prime Video disponibilizou a segunda temporada da série “The Twilight Zone”, atração comandada por Jordan Peele e Simon Kinberg que a cada episódio conta histórias de terror e ficção científica.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 títulos que mais valem ser maratonados durante o próximo final de semana. Dessa vez, entram na lista 2 séries e 1 filme da Netflix, “A maldição da mansão Bly”, “Riverdale” e “O Halloween do Hubie”, e 1 série e 1 filme da Amazon Prime Video, “The Twilight Zone” e “Black Box”. Divirta-se!

A Maldição da Mansão Bly (Netflix)

Baseada nas histórias fantasmagóricas do escritor americano Henry James, “A maldição da mansão Bly” é a mais nova série da Netflix criada por Mike Flanagan, mesmo criador do filme “A maldição da residência Hill”. Os episódios da primeira temporada ficarão disponíveis a partir de sexta-feira, 9. Assim como as demais produção de Flanagan, a série é um romance gótico que trará suspense, mistério e, claro, muito terror.

Riverdale T4 (Netflix)

A quarta temporada da série de televisão “Riverdale” enfim chega à Netflix também no dia 9 de outubro. Criada por Roberto Aguirre-Sacasa, responsável por produções de sucesso como “Glee” e “O mundo sombrio Sabrina”, “Riverdale” conta a história da pequena uma cidade que fica de cabeça para baixo depois da misteriosa morte de Jason Blossom, um garoto popular do ensino médio e membro da família mais poderosa da cidade.

O Halloween do Hubie (Netflix)

Depois do sucesso do filme “Mistério no mediterrâneo”, com Jennifer Aniston e Adam Sandler, a Netflix resolveu dar um outro filme para o astro de Hollywood. Em “O Halloween do Hubie”, uma comédia, é claro, Hubie, interpretado por Sandler, se desdobra para proteger sua cidade na noite da Halloween.

The Twilight Zone T2 (Amazon Prime Video)

Comandada por Jordan Peele e Simon Kinberg, “The Twilight Zone” é uma série de televisão norte-americana criada por Rod Serling que está desembarcando no catálogo da Amazon Prime Video. Assim como na primeira, a segunda temporada da séria apresenta histórias de ficção científica, suspense, fantasia e terror. A temporada 2 de “The Twilight Zone” estreou no streaming dia 8 de outubro.

Black Box (Amazon Prime Video)

Também já disponível no catálogo da Amazon Prime Video, “Black Box” um filme original do streaming que conta a história de um pai solteiro que perde sua memória em um acidente de carro que culminou na morte de sua esposa, o deixando com uma filha criança. Para tentar lembrar da vida antes do acidente, o personagem começa um tratamento experimental para lá de curioso.