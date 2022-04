Da ficção para a realidade: 5 castelos com celebridades como proprietários

Não é apenas na ficção que atores e atrizes vivem em castelos, fora de cena, celebridades também passam seus dias em propriedades que já pertenceram à nobreza. É o caso do casal de atores Kit Harington e Rose Leslie, que participaram da série de sucesso da HBO Game Of Thrones, que não apenas deram vida a personagens medievais na ficção, como também se casaram em um castelo escocês que a família da atriz possui há nove séculos.

O casal não é o único que também possui propriedades que já pertenceram à realeza. Confira 5 castelos que são propriedade de celebridades.

Tommy Hilfiger e Dee Hilfiger

Ainda que o casal tenha se separado no castelo no ano passado, o local foi moradia e escritório dos estilistas. Construído em 1939, a casa originalmente batizada de Château Paterno, pertenceu ao magnata imobiliário Charles Vincent Paterno.

Localizada em Connecticut, nos Estados Unidos, hoje a casa é conhecida como Round Hill. Com referências inglesas, o casal tentou manter as referências originais na reforma. "Você não pode ter uma casa como esta e torná-la americana", disse Tommy ao site Architectural Digest. "É uma mansão inglesa com detalhes franceses. E queríamos preservar essa sensação de estar em uma casa de campo europeia com os painéis de carvalho esculpido e uma pátina autêntica e um pouco desgastada".

Do escritório de Tommy no terceiro andar, o estilista consegue ver a cidade de Nova York.

Jeremy Irons

Há mais de 20 anos, o castelo Kilcoe na Irlanda estava em ruínas, até a compra do ator do filme Lolita, em 1998. Construído no século XV, o edifício possui uma torre de cinco andares e comporta até 13 pessoas. A suíte master possui forro de madeira em formato de arco, “adoro porque é como estar dentro de um barco virado”, disse o ator à revista Vanity Fair. O quarto é inspirado no sótão em que o ator passou um tempo enquanto gravava o filme O Homem da Máscara de Ferro na França.

Em entrevista, o ator lembrou sobre sua primeira noite no castelo. “É um edifício muito interessante, porque é muito masculino e ereto: um falo. E, no entanto, por dentro, é um útero. Muito estranho. E pensei, estou completamente protegido. Estou longe de tudo. É uma sensação maravilhosa. E é isso que me dá", disse à revista.

Dominic West e Catherine Fitzgerald

O ator da série dramática The Affair: Infidelidade, conheceu a arquiteta Catherine Fitzgerald em sua festa de aniversário no castelo na Irlanda. A propriedade Glin é o lar dos Fitzgeralds desde o século XIV, e foi colocada à venda há alguns anos, até que o casal decidiu comprá-lo e mantê-lo na família.

Ainda que o casal more na Inglaterra, a família costuma passar finais de semana e feriados na casa de 18 quartos e 18 banheiros. O local também é frequentado por outras celebridades, como Taylor Swift e Mick Jagger.

“Meus pais faziam parte de toda a cena artística dos anos 1960 em Londres e Dublin e eles tinham amigos em todos os tipos de mundos”, disse Fitzgerald em entrevista à AD. “Meu pai convidava pessoas totalmente opostas, como padres e poetas e cantores de rock, tudo misturado em uma mistura maluca.”

Norman Reedus e Diane Kruger

A mansão do casal de atores não foi construída para ser habitadas por monarcas, mas ainda assim, possui referências de um castelo. Localizada em Los Angeles, a mansão de 2.300 metros quadrados fica em um penhasco com vista panorâmica.

Com quatro quartos e sete banheiros, a propriedade também conta com um cinema, um estúdio de música, uma sala de jogos, piscina com água do mar, quadra de basquete e uma academia. A suíte do casal possui lareira, closet e um terraço privativo.

O casal comprou a mansão em 2020 por 8,5 milhões de dólares, hoje a propriedade está à venda por 9,25 milhões de dólares.