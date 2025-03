Geotab lança hub de sustentabilidade e monitoramento de veículos elétricos

A Geotab, companhia de soluções para veículos conectados e gestão de ativos, anunciou a expansão de sua plataforma de gestão de frotas de elétricos com o lançamento de um hub de sustentabilidade e monitoramento.

Com atuação em mais de 160 países, seus clientes no Brasil incluem a Bimbo, PepsiCo, Mercado Livre e No Carbon.

As novas ferramentas, anunciadas durante evento em Orlando (EUA), permitem que empresas acompanhem métricas como consumo de combustível, ociosidade e emissões de gases estufa, auxiliando na redução de desperdícios e no aumento da eficiência operacional.

A plataforma permite que gestores monitorem e relatem dados ambientais e operacionais em um único hub, ajudando a reduzir custos e impactos ambientais. Segundo a empresa, o objetivo é fornecer insights baseados em dados para aumentar a resiliência das operações diante da alta nos preços.

"Mesmo pequenas mudanças, como o monitoramento do tempo ocioso, podem ter um grande impacto nas operações", afirmou em nota Megan Allen, gerente sênior de produtos da Geotab.

Ferramentas e eletrificação de frotas

O Centro de Sustentabilidade conta com um painel de controle simplificado que reúne:

Tendências de ociosidade : análise do tempo parado dos veículos e desperdício de combustível;

: análise do tempo parado dos veículos e desperdício de combustível; Métricas de consumo : avaliação do uso de combustível e energia por VEs;

: avaliação do uso de combustível e energia por VEs; Tendências de emissões : monitoramento da eficácia de estratégias para redução de carbono;

: monitoramento da eficácia de estratégias para redução de carbono; Insights sobre eletrificação: identificação de veículos aptos para substituição por elétricos.

A empresa também lançou um Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa, certificado pela TÜV Rheinland, para rastreamento das emissões do Escopo 1, garantindo conformidade com diretrizes como a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Monitoramento de carga de elétricos

Outra novidade é o Monitoramento de carga de VEs, que acompanha em tempo real o status de recarga dos veículos, ajudando a evitar interrupções e otimizando o uso da frota. A ferramenta permite:

Identificar problemas de carregamento antes que impactem a operação;

Gerenciar a fila de veículos em estações limitadas;

Melhorar a tomada de decisões operacionais;

Maximizar a economia com eletrificação.

No Brasil, a eletrificação de frotas cresceu 173% entre 2022 e 2023, segundo pesquisa recente. A empresa No Carbon, do grupo JBS, por exemplo, já evitou a emissão de mais de 3 mil toneladas de CO₂ desde 2021 usando a plataforma Geotab.

Os novos recursos já estão integrados ao MyGeotab, recurso adotado por organizações públicas e privadas para gestão de dados.