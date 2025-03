Canadá impõe tarifa de 25% em produtos dos EUA em resposta a Trump e alerta para alta na energia

O Canadá anunciou que imporá tarifas de 25% sobre 155 bilhões de dólares canadenses (aproximadamente US$ 107 bilhões) em produtos dos Estados Unidos a partir desta terça-feira, 4, caso o governo do presidente Donald Trump leve adiante suas tarifas propostas sobre produtos canadenses. O primeiro-ministro Justin Trudeau detalhou que a retaliação será implementada em duas fases: a primeira afetando C$ 30 bilhões em produtos americanos imediatamente, e a segunda, envolvendo C$ 125 bilhões, entrando em vigor em 21 dias.

"Nossas tarifas permanecerão em vigor até que a ação comercial dos EUA seja retirada e, caso as tarifas dos EUA não cessem, estamos em discussões ativas e contínuas com províncias e territórios para buscar várias medidas não tarifárias", afirmou Trudeau.

Impacto nos preços de energia e automóveis nos EUA

As tarifas propostas por Trump incluem uma taxa de 10% sobre recursos energéticos importados do Canadá, o que pode aumentar os preços da energia para os consumidores americanos. O ministro de Energia e Recursos Naturais do Canadá, Jonathan Wilkinson, alertou que essa medida resultaria em uma situação prejudicial para ambos os países.

"Veremos preços mais altos da gasolina em função da energia, preços mais altos da eletricidade da hidreletricidade do Canadá, preços mais altos de aquecimento residencial associados ao gás natural que vem do Canadá e preços mais altos de automóveis", disse Wilkinson.

Além disso, Wilkinson destacou que os preços dos automóveis nos EUA podem aumentar em pelo menos US$ 2.000 devido às tarifas. Empresas americanas, como a Marathon Petroleum, já alertaram que os consumidores arcarão com parte do fardo das tarifas sobre o petróleo bruto canadense.

Negociações e perspectivas futuras

Trump havia ameaçado originalmente impor as tarifas em 3 de fevereiro, mas as colocou em pausa por um mês após chegar a um acordo de última hora com o Canadá e o México. No entanto, durante uma entrevista coletiva na segunda-feira, o presidente americano afirmou que não havia "nenhum espaço" para negociar com o Canadá e o México, indicando que as tarifas entrarão em vigor conforme planejado.

"Estão todos prontos. Entrarão em vigor", declarou Trump.

O Canadá já anunciou que retaliará se as tarifas entrarem em vigor, focando em produtos vendidos em grandes volumes, como suco de laranja e bourbon do Kentucky. A primeira rodada de retaliação não se concentraria em energia ou minerais críticos, mas Wilkinson afirmou que "nada está fora de questão".

*com agências internacionais