12 hotéis que ainda têm vagas para o feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi chega como uma excelente oportunidade para você aproveitar lugares maravilhosos no Brasil ou, até mesmo, aventurar-se pelo mundo. Praia, campo, locais históricos e o peculiar staycation são opções para quem deseja recarregar as energias durante os dias de folga.

Para ter uma experiência memorável, não é preciso ir muito longe. O Brasil é um destino turístico por excelência, como comprovam os números do primeiro trimestre de 2024, que registrou a maior receita da história com viagens internacionais no Brasil, segundo dados SECOM.

Mais de R$ 2 bilhões foram gastos por visitantes estrangeiros em nosso país, valor 21,3% maior em relação ao mesmo período em 2023. Esse valor representa o melhor desempenho da série histórica iniciada em 1995. Mas o nosso continente também está cheio de lugares incríveis que representam uma ótima opção de lazer.

Para te ajudar a escolher o destino ideal para relaxar e se divertir, preparamos uma lista com lugares imperdíveis. Confira.

Campo

Fazenda Boa Vista (Porto Feliz – São Paulo)

Fasano Boa Vista. (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Em 2007, nasceu o Fazenda Boa Vista, um refúgio de luxo e alta renda em Porto Feliz. Mais do que um renomado condomínio, este projeto é um convite ao bem-estar e à exclusividade, proporcionando aos seus frequentadores uma experiência única em meio à exuberante natureza. Para aqueles que desejam hospedar-se neste paraíso campestre, o Hotel Fasano Boa Vista oferece a mais requintada experiência que se possa imaginar.

O hotel conta com um restaurante nas dependências, onde a tradição centenária do Grupo Fasano traduz-se em pratos memoráveis. As suítes oferecem um contato visual privilegiado com a natureza local, proporcionando uma experiência relaxante. Nos quartos do térreo, as varandas possuem uma saída direta para o terreno da Fazenda, convidando seus hóspedes para um passeio revigorante junto ao meio ambiente.

Para proporcionar momentos de lazer inesquecíveis aos seus hóspedes, o hotel oferece uma variedade de opções. Há quadras de tênis, fazendinha, Kids Club, centro equestre, heliporto e dois campos de golfe no local. A piscina conta com uma estrutura completa para aproveitar os dias de sol, com serviço de bar, lobby bar integrado ao lobby e à varanda do hotel, com duas mesas de snooker vintage para um coquetel no final da tarde.

A elegância do Grupo Fasano combina perfeitamente com a atmosfera descontraída do campo, criando um ambiente acolhedor e inesquecível. Seja para uma diária (R$ 4500) ou para uma estadia prolongada, o hotel promete superar todas as suas expectativas.

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900. WhatsApp: (15) 99111-5550; E-mail: fbv@fasano.com.br site: https://fasano.com.br/hotel/fasano-boa-vista/

Praia

João Pessoa - Paraíba

BA'RA Hotel

BA´RA Hotel em João Pessoa. (Divulgação/Divulgação)

Localizado na praia do Cabo Branco, em João Pessoa, o BA’RA Hotel é um refúgio intocado que une sofisticação, conforto, lazer e alta gastronomia. Ao todo, são 123 acomodações, sendo 119 deles apartamentos de 22 a 36 metros quadrados, duas suítes de 60 metros quadrados e outras duas premium de 75 metros quadrados, todas com vista total ou parcial para a praia.

A gastronomia é um destaque à parte: o hotel possui a trattoria Iocá, focada na culinária típica italiana com terruá nordestino. Os pratos são feitos com ingredientes orgânicos e produção artesanal. Já no rooftop do BA'RA a atração é o Orama, gastrobar com vista privilegiada da orla de João Pessoa.

O hotel ainda conta com o SPA by UMI, também aberto ao público, focado em tratamentos exclusivos que promovem uma experiência sensorial para quem quer ter um momento completo de relaxamento. A infraestrutura da Capital paraibana proporciona ao hóspede vivências também fora do hotel como 10 km de ciclovia à beira-mar, espaços de prática de vôlei de praia, futevôlei e beach tennis e o mar de Cabo Branco.

As crianças também têm um leque de atrações preparadas por profissionais de educação física e pedagogos especialmente para incentivar o aprendizado e a conscientização com entretenimento: o Kids Club. São oficinas, leituras, circuitos lúdicos, gincana de convívio, dias temáticos sobre natureza e gastronomia, oficinas com mini chefes, caminhadas de pais e filhos, piscina de bolinhas, entre outros.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 – Cabo Branco. Telefone: (83) 3035-6801. Site: https://barahotel.com.br/ Alta temporada: A partir de R$1.120, baixa temporada: A partir de: R$900.

Itacaré – Bahia

Txai Resort Itacaré

Txai Resorts. (Divulgação/Divulgação)

O meio do ano se aproxima, e com ele, o feriado de Corpus Christi, celebrado neste ano em 30 de maio. Para quem deseja aproveitar a data em contato com a natureza, o Txai Resort Itacaré é o destino ideal.

Pensando no público que busca recarregar as energias por meio de uma agradável experiência de viagem, o resort oferece, durante o feriado, uma agenda de atividades destinadas para os hóspedes. Dentre os destaques, aulas de Yoga que trazem a essência do bem viver, além de proporcionar diversos benefícios para o corpo e mente. Para quem deseja algo mais intimista, é possível contratar o Momento de Meditação, ministrado por um especialista do Spa Shamash, que auxilia a quietude da mente, proporcionando relaxamento e tranquilidade, conhecido como “aqui-agora”.

A programação também foi pensada para crianças que poderão desfrutar da Caminhada Ecológica na companhia de um biólogo, onde observam de perto os ninhos de tartarugas marinhas e participam de uma coleta de resíduos plásticos pela praia. Outra sugestão é o projeto Txaitaruga, onde os pequenos conhecem de perto a importância da proteção aos ninhos das tartarugas. Neste projeto, realizado em parceria com a Universidade de Santa Cruz (UESC-BA) e com o TAMAR, as crianças podem adotar um ninho de tartarugas, onde as informações sobre o desenvolvimento dos ovos e o nascimento são enviadas aos pais do adotante.

Para os pequenos que gostam de cozinhar, é possível participar do Mini Chef Txai, oficina promovida pelo chef confeiteiro do resort, onde as crianças aprendem a fazer seus próprios biscoitos enquanto se divertem.

Serviço: Rodovia Ilhéus-Itacaré, BA-001, KM 48 – Fazenda Boa Sorte. Telefone: (11)3040-5010. E-mail: central.reservas@txairesorts.com Site: https://txairesorts.com Valores: Na ocasião, o resort oferece programas de 3 e 4 noites, entre 29/5 e 2/6. O valor para o programa de 3 noites começa em R$15.640, em acomodação em Apartamento Superior. Para 4 noites, a partir de R$19.330. Todos os pacotes incluem café da manhã, almoço e jantar (as bebidas alcóolicas e não-alcoólicas não estão inclusas) e transfer de ida e volta entre o aeroporto de Ilhéus e o resort. Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail central.reservas@txairesorts.com ou telefone (11)3040-5010.

Fortim – Ceará

Jaguaríndia Village

Jaguaríndia Village - Fortim. (Marcelo Isola/Divulgação)

Slow travel à beira-mar. Essa é a proposta do Jaguaríndia Village, localizado a 130 km de Fortaleza. O hotel idealizado por franceses está em uma área de 50.000 metros quadrados, possui 30 amplas acomodações, divididas em oito categorias, gastronomia internacional com consultoria do chef Michelin, Emmanuel Ruz, decoração com inspiração na cultura indígena local, além de uma estrutura para atividades ao ar livre, incluindo seis quadras de beach tennis e uma escola de kitesurf com certificação internacional, além do SPA com tratamentos e produtos desenvolvidos especialmente para o spal.

A acomodação mais disputada é o luxuoso bangalô Oceano & Piscina, com 100 metros quadrados e uma vista privilegiada para o mar com uma generosa varanda e uma piscina privativa. Para o feriado de Corpus Christi, de 28 de maio a 2 de junho, o hotel está com uma oferta especial de 10% off sobre as tarifas de hospedagem, além de uma massagem individual por reserva.

Serviço: Rua Praia Canoe Jaguaribe – Canto da Barra. Telefone e Whatsapp: (88) 98145-0841. E-mail: reservas@jaguarindiavillage.com Site: www.jaguarindiavillage.com Valores: Diárias com café da manhã entre R$ 1.900 a R$ 3.900

Cruz – Ceará

Casana Hotel

Casana é hotel boutique com apenas sete bangalôs em frente à praia (Casana/Divulgação)

Luxo e exclusividade definem o charmoso Casana Hotel na praia do Preá, na costa oeste do Ceará. São apenas 7 bangalôs, cada um deles projetado para proporcionar uma excelente vista do mar.

No Casana, o principal objetivo é garantir privacidade aos hóspedes e sensação de espaço, atrelando serviços personalizados em um projeto arquitetônico único, cercado por 10.000 metros quadrados de natureza preservada.

Construído estrategicamente em uma zona de ventos constantes, oferece aos seus hóspedes uma escola de kite em parceria com Duetone, com instrutores bilíngues, aulas para iniciantes e assistência adequada para os experts no esporte.

O hotel boutique conta ainda com academia e sala de massagem. As tarifas incluem café da manhã, almoço e jantar, com bebidas não alcoolicas e serviço de lavanderia.

Serviço: Avenida Beira Mar, s/n – Caiçara. Telefone: (85) 2180-5076. E-mail: reservations@casana.com Site: https://www.casana.com Baixa temporada: Diárias a partir de R$ 4.490, alta temporada: Diárias a partir de R$ 5.995.

Punta del Este – Uruguai

Fasano Las Piedras

Para quem deseja sair do país e ainda aproveitar alguns dias de praia, Punta del Este é o destino ideal. Em dezembro de 2010, o Grupo Fasano inaugurou na cidade seu primeiro hotel fora do Brasil (USD 550 a diária). Assim como em todas as outras propriedades do grupo, a localização foi fator determinante para a escolha do projeto.

O hotel fica em La Barra e tem sua sede num verdadeiro marco da região: uma antiga estância de 480 hectares, totalmente preservados. Combinando a elegância rústica do campo uruguaio com a sofisticação descontraída do litoral de Punta del Este, o hotel Fasano Las Piedras está estrategicamente posicionado no topo do vasto planalto que margeia o rio Maldonado, propiciando vista total das mais espetaculares paisagens da região.

O hotel oferece localização privilegiada, com vista para o campo de golfe ou para o rio e proporciona total privacidade e comodidade aos proprietários. Tanto o master plan do Las Piedra, como os projetos das Villas & Estancias são assinados pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld. Seguindo as mesmas linhas de todas as propriedades do grupo, a integração total ao local, levando em conta a topografia e outras características, foi a meta principal em cada detalhe.

Do lobby aos restaurantes, passando por todos os bangalôs, o máximo conforto tem perfeito entrosamento com a sofisticação discreta e a rigorosa atenção aos detalhes – reconhecidamente características dos empreendimentos com a marca Fasano.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins. Telefone: (11) 3896-4000. WhatsApp: (11) 96632-6166. E-mail: sp@fasano.com.br. Site: https://fasano.com.br/hotel/hotel-fasano-sao-paulo/

Icaraízinho de Amontada – Ceará

Makena Hotel

Piscina no rooftop do Makena Hotel. (Felipe Petrovski/Divulgação)

Em um destino quase intocado e ainda desconhecido do litoral cearense, a aproximadamente 190km de Fortaleza, o exclusivo Makena Hotel surge como opção de hospedagem que une luxo, conforto e uma extensa variedade de lazer o que torna um destino à parte.

Ao todo, são apenas 13 acomodações espaçosas e projetadas para oferecer o máximo conforto ao hóspede, com experiências personalizadas. A região também é propícia para a realização de esportes aquáticos, como o kitesurf. O restaurante NUI é focado na culinária internacional, mas apresenta toques regionais para valorizar a cultura local.

Endereço: R. Joaquim Alves Parente – In Telefone: (85) 98124-2202. E-mail: reservas@makenahotel.com.br e experiencias@makenahotel.com.br Site: https://makenahotel.com.br/ Baixa temporada: Diárias a partir de R$890. Alta temporada: Diárias a partir de R$ 1.290

Cidade

Nova York – Estados Unidos

Fasano 5th Avenue

Fasano Nova York: iluminação baixa e divisórias de madeira (Fasano/Divulgação)

Nova York, a cidade que respira moda, cultura e arte, é um destino elegante e luxuoso para quem deseja passar o feriado nos Estados Unidos. Na cidade, o Fasano apresentou seu segundo projeto internacional, em frente ao Central Park, em Manhattan.

Localizado em um dos quarteirões mais exclusivos do mundo – na Quinta Avenida entre as ruas 62 e 63 -, o Fasano Fifth Avenue traz um novo conceito ao Grupo, com serviços e benefícios dedicados especialmente para os membros.

O Fasano Fifth Avenue possui 15 andares e é dividido em Duplex Apartments e Clubhouse Suites, onde os Duplex Apartments contam com aproximadamente 335 metros quadrados, e as Clubhouse Suites, nas categorias Garden Suites, Park Avenue Suites e Central Park Suites, possuem tamanhos variados e em sua maioria com vistas panorâmicas para o Central Park e para o horizonte de Manhattan.

Com uma trajetória de 120 anos de excelência em atendimento e com uma filosofia enraizada simultaneamente na modernidade e na tradição, o Fasano é amplamente reconhecido por sua qualidade e excelência no mundo da gastronomia e hotelaria. Na unidade de Nova York, essa tendência de serviços impecável segue a mesma lógica.

Serviço: 5th Avenue, 62nd - 63rd Streets, 815 - Manhattan. Telefone: +1 646 512 00 89. E-mail: reservations@fasanofifthavenue.com Site: https://fasano.com.br/hotel/fasano-fifth-avenue/

São Paulo – São Paulo

Fasano Jardins

O Hotel Fasano São Paulo Jardins é uma excelente opção para quem deseja uma experiência staycation na capital paulista. Inaugurado em setembro de 2003 pelo restaurateur e hôtelier Gero Fasano, o projeto arquitetônico é de Isay Weinfeld e Márcio Kogan, em uma releitura arrojada do estilo dos anos 1930, tem design atemporal, com direito a muita madeira e couro, alinhados à riqueza de materiais clássicos, como o mármore travertino de Roma e os tijolos ingleses, e ao mobiliário antigo.

Seu inconfundível e aconchegante lobby, a grande sala de estar do hotel, é um dos mais tradicionais pontos de encontro da cidade (R$ 3000 a diária). Traz club chairs de couro pessoalmente garimpadas por Gero Fasano e Isay Weinfeld em antiquários da França e da Inglaterra durante suas viagens.

Exatos 20 anos após a inauguração do Fasano São Paulo Jardins, Hotel que definiu o conceito de hotelaria de luxo no Brasil, o Grupo Fasano anunciou seu segundo imóvel na capital, desta vez no bairro Itaim-Bibi.

O Fasano São Paulo Itaim, décimo Hotel do Grupo (R$ 2.950 a diária), homenageia o Hotel original de São Paulo ao mesmo tempo que incorpora novos elementos como uma homenagem à passagem do tempo entre os dois projetos. Se a sua escolha for por esse endereço, o alto padrão de serviço será o mesmo de todas as casas do renomado Grupo.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins. Telefone: (11) 3896-4000. WhatsApp: (11) 96632-6166. E-mail: sp@fasano.com.br Site: https://fasano.com.br/hotel/hotel-fasano-sao-paulo/

Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7470. Whatsapp: (11) 3513-7471. E-mail: reservas.itaim@fasano.com.br Site: https://fasano.com.br/hotel/fasano-sao-paulo-itaim/

Palácio Tangará

Sunday Brunch do Palácio Tangará (Palácio Tangará/Divulgação)

No feriado de Corpus Christi, o Palácio Tangará, um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, também oferece uma experiência para guardar na memória. O pacote especial de hospedagem inclui uma noite cortesia (em sua estada de quatro noites), jazz ao vivo e recreação infantil todos os dias.

A oportunidade ainda é perfeita para aproveitar as piscinas climatizadas, saunas, jacuzzi, o Spa Lancôme Absolue e gastronomia assinada pelo premiado chef Jean-Georges Vongerichten. As reservas estão disponíveis no site.

Serviço: Rua Dep. Laércio Corte, 1501 – Panamby. Telefone: (11)4904-4040 e (11) 4904-4001. E-mail: reservas.tangara@oetkercollection.comValores: A partir de R$ 10.305 para duas pessoas.

Belo Horizonte – Minas Gerais

A capital mineira é uma ótima opção para quem deseja conhecer um lugar acolhedor e, ao mesmo tempo, agitado. Para quem já mora por lá, uma experiência staycation (R$ 2.250 a diária) também deve ser considerada. A abertura do Hotel Fasano Belo Horizonte em outubro de 2018 trouxe para cidade a personalidade e a excelência do Grupo, reconhecido internacionalmente como sinônimo de qualidade e serviços impecáveis.

Logo na entrada, o pé direito imponente e a iluminação natural destacam o lobby, idealizado para ser o coração do hotel e impulsionar sua vida social. Trata-se de uma área central, estrategicamente planejada para dar acesso aos demais ambientes, garantindo a integração e a organicidade entre eles.

As 77 suítes são classificadas em sete categorias, de acordo com a amplitude, que varia de 27m² a 110m². Os quartos que não desfrutam de vista panorâmica possuem varandas super charmosas, decoradas com jardins externos, que são verdadeiros convites para momentos mais intimistas e reservados. O hotel dispõe de Fitness Center e Wellness SPA, que inclui três salas de massagem, sauna úmida e piscina. O espaço fica na cobertura, proporcionando mais comodidade e privacidade aos hóspedes e ao público externo, que também pode ter acesso a esta experiência.

O setor de eventos é um dos pontos altos do hotel. No Business Center, seis salas modernas permitem acomodar, no total, até 120 pessoas. Além dele, o Espaço Fasano chama a atenção pela exclusividade e instalações pensadas para garantir conforto aos usuários. Com capacidade para 150 pessoas, foi arquitetado para comportar tanto encontros corporativos como festividades e celebrações mais elaboradas.

Serviço: Rua São Paulo, 2320 – Lourdes. Telefone: (31) 3500-8900. Whatsapp: (11) 8411-8893. E-mail: bh@fasano.com.br Site: https://fasano.com.br/hotel/fasano-bh/