Hotéis Fasano são eleitos entre os melhores da América do Sul

Foi divulgado hoje (8) pela revista de viagens e turismo Travel+Leisure, o ranking World’s Best Awards 2021, no qual o hotel Fasano, em São Paulo, ficou entre os 100 melhores hotéis da América Central e do Sul e o Fasano Boa Vista em 2º lugar na categoria de resorts da América do Sul. A votação, promovida entre os mais de 35 milhões de usuários de suas plataformas, foi realizada entre janeiro a maio de 2021.

“É uma grande honra receber esse prêmio de uma publicação tão relevante como a Travel+Leisure. Concorrer com hotéis tão renomados no mundo todo e ver o Fasano na lista é, sem dúvida, a melhor resposta ao trabalho que vem sendo feito por nossa equipe que busca a excelência em cada detalhe todos os dias”, comenta Constantino Bittencourt, Sócio-Diretor do Grupo Fasano.

Localizado na Rua Vitório Fasano, nos Jardins, o hotel Fasano foi o primeiro empreendimento hoteleiro do Grupo, que hoje já conta com outras sete unidades, sendo cinco no Brasil, uma no Uruguai e uma em Nova York.

Em breve, o Grupo lançará mais três unidades, uma em Trancoso e as duas em São Paulo, nos bairros do Itaim-Bibi e Cidade Jardim.

A marca também está presente em 25 operações de restaurantes e um empório, o Selezione Fasano.

Lobby do hotel Fasano São Paulo.

Fasano São Paulo

Desenvolvido pela dupla de arquitetos Isay Weinfeld e Márcio Kogan, neste ano, o hotel celebra 18 anos de história na cidade.

O hotel oferece aos seus hóspedes o serviço do restaurante de alta gastronomia italiana que leva seu nome, comandado pelo chef italiano Luca Gozzani, o restaurante Nonno Ruggero, o bar Baretto, lobby bar, spa com salas de massagens, piscina, academia e saunas, entre outros serviços exclusivos.

Fasano Boa Vista

Instalado na Fazenda Boa Vista, a apenas uma hora da cidade de São Paulo, o hotel também tem arquitetura assinada por Isay Weinfeld, e traz o requinte do Fasano para o descontraído ambiente campestre.