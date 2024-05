Bolsa abre no feriado? Veja o funcionamento da B3 no Corpus Christi em 2024

A B3 não irá abrir na quinta-feira de Corpus Christi, dia 30 de maio. Já na sexta-feira, dia 31 de maio, as negociações voltam normalmente.

Ainda este ano, a bolsa também ficará fechada para os feriados de: Proclamação da República (15 de novembro), Consciência Negra (20 de novembro), véspera (24 de dezembro) e Natal (25 de dezembro) e Ano Novo (31 de dezembro).

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

E os bancos?

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público no dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi.

Por conta disso, carnês e contas (água, luz, telefone) com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia seguinte. A Febraban orienta os clientes a utilizarem canais digitais para a realização de transferências nos dias em que não houver expediente nas agências.