Dia mundial do yoga: dicas para encontrar a prática perfeita para você

Não há dúvida de que, com a pandemia do coronavírus, as pessoas estão se sentindo cada vez mais estressadas, inseguras e há um mal-estar geral que acaba afetando muitos de nós. A doença e o isolamento social acabam não apenas afetando a saúde física das pessoas, mas também a saúde emocional. Com pouco mais de 20% da população vacinada, os brasileiros ainda estão inseguros sobre o futuro da saúde pública e da própria sociedade.

Como uma forma de terapia para o corpo, muitos recorreram à prática de yoga, em busca de conectar a mente, o físico e a alma. O Dia Internacional do Yoga, celebrado mundialmente nesta segunda-feira, 21 de junho, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os muitos benefícios da prática. A data foi escolhida pois o dia 21 de junho é o dia mais longo do Hemisfério Norte, também conhecido como solstício de verão, e possui inúmeros significado em diferentes partes do mundo.

O professor de ashtanga yoga, Rudá Schneider, explica que a data está muito ligada ao próprio significado de verão e nossa ligação com o chakra plexo solar, localizado na cavidade abdominal, e que representa o nosso centro de força e de vitalidade. "Sol é algo ligado a luz, ao esclarecimento, assim como a prática de yoga. O chakra plexo solar também está diretamente ligado aos órgãos relacionados ao sistema digestivo, lembrando algo que é visceral, que pode ser entendido como algo que se encontra muito íntimo ou profundo."

Além de melhorar a preparação física, a prática de yoga aumenta a imunidade e reduz o risco de doenças cardíacas. Além disso, vários estudos mostram que uma prática frequente de yoga permite que você experimente mais alegria, energia e qualidade de vida. O resultado geral é uma sensação aprimorada de bem-estar positivo.

A ONU, por exemplo, tem oferecido yoga aos seus funcionários como um meio de lidar com as crises de saúde física e mental durante a pandemia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também recomendou o yoga como meio de melhorar a saúde. Seus vários benefícios incluem maior flexibilidade, condicionamento físico, atenção plena e relaxamento.

Para Rudá, “o yoga não é uma coisa a ser feita, mas sim uma forma de fazer” e recomenda que a prática seja inserida no seu dia-a-dia com leveza, desapego, até uma certa simplicidade. Ele explica que, com a pandemia, a sociedade acabou ficando muito enclausurada e percebeu uma necessidade maior por um auto cuidado. "É um auto cuidado mais interno. Na dinâmica humana, sempre precisamos enxergar a necessidade ou a falta como ponto de partida para ter algum tipo de interesse por algo."

"Estamos tão inseridos num esquema virtual, que tudo se intensificou. Com esse fortalecimento da vida online, a gente acaba se sentindo falta do humano. Do que é realidade. E o yoga vem para preencher esse espaço de oposto complementar com o estado que estamos vivendo."

As aulas que ganharam popularidade no Brasil geralmente ensinam um dos muitos tipos de hatha yoga, uma disciplina física que se concentra principalmente em asanas (posturas) e respiração. Para começar sua busca individual de yoga, é útil começar com uma lista que priorize claramente as necessidades que você deseja satisfazer: você está procurando suar para chegar melhorar sua forma física ou uma abordagem mais suave e meditativa?

Rudá conta que, em 2015, quebrou seu braço e mesmo com a limitação de carga que possui até hoje, ainda consegue praticar. "Tive que fazer algumas adaptações e isso é algo interessante do yoga: é uma questão de inclusão. Que não se distingue entre corpos e idades. É claro que todo mundo vai ter um tipo de prática mas yoga não é malabarismo. Você não precisa fazer todas as poses mais difíceis para poder praticar."

Ele reforça que o mais importante é ter vontade e comprometimento com a prática. "Ainda existem muitos esperiótipos relacionados ao yoga. Como por exemplo: ser algo para pessoas mais tranquilas e não para pessoas agitadas. A ashtanga, por exemplo, você transpira muito, porque é algo dinâmico. As pessoas pensam mais em meditação e relaxamento, mas existem diversas formas. Eu tento mostrar que não há limitação porque o yoga é democrático."

Para você entender mais sobre cada prática, separamos os 5 principais tipos de yoga:

Vinyasa

Vinyasa significa "colocar de uma maneira especial" e, neste caso, posturas de yoga. Vinyasa foi adaptado do ashtanga yoga na década de 1980 e é frequentemente considerado o estilo de yoga mais atlético. Muitos tipos de yoga também podem ser considerados derivações de vinyasa, como ashtanga e prana. Como praticar: nas aulas de vinyasa, o movimento é coordenado com sua respiração e o movimento flui de uma postura para outra. Os estilos de Vinyasa podem variar dependendo do professor, e pode haver muitos tipos de poses em diferentes sequências.

Hatha

O termo sânscrito "hatha" é um termo genérico para todas as posturas físicas de yoga. No Ocidente, hatha yoga simplesmente se refere a todos os outros estilos de yoga (ashtanga, Iyengar, etc.) baseados na prática física, que é a mais popular e possui diversos estilos. No entanto, existem também outros ramos do yoga que são separados da prática física. Como praticar: as aulas de hatha são melhores para iniciantes, pois geralmente têm um ritmo mais lento do que outros estilos. As aulas de hatha atualmente são uma abordagem clássica para respiração e exercícios. Se você é novato na prática, hatha yoga é um ótimo ponto de partida.

Iyengar

Iyengar yoga foi fundada por B.K.S. Iyengar e se concentra no alinhamento, bem como em movimentos detalhados e precisos. Em uma aula de Iyengar, os alunos realizam uma variedade de posturas enquanto controlam a respiração. Como praticar: geralmente, as posturas são mantidas por um longo tempo enquanto os detalhes da postura são ajustados. Iyengar depende muito de acessórios para ajudar os alunos a aperfeiçoar sua forma e ir mais fundo em poses de maneira segura. Este estilo pode ser uma boa opção para pessoas com lesões que precisam trabalhar de forma lenta e metódica.

Kundalini

A yoga Kundalini é composta em partes iguais da prática física e espiritual. Este estilo trata da liberação da energia kundalini em seu corpo que se diz estar presa na parte inferior da coluna. Como praticar: essas aulas realmente trabalham seu core e respiração com movimentos rápidos, posturas revigorantes e exercícios de respiração. A prática é bastante intensa e pode envolver cânticos, mantras e meditação.

Ashtanga

Em sânscrito, ashtanga é traduzido como "Caminho dos Oito Membros". Em Mysore, na Índia, as pessoas se reúnem para praticar essa forma de yoga juntas em seu próprio ritmo. A ioga Vinyasa deriva da ashtanga como o estilo fluido que liga a respiração ao movimento. A prática é composta por uma sequência de movimentos que vai sendo lapidada ao longo das aulas. Rudá explica que o foco da ashtanga é a independência e autossuficiência para praticar sozinho em casa, sem interferências externas. Como praticar: ashtanga envolve uma sequência de posturas muito exigente fisicamente, o que pode não ser ideal para quem é iniciante. Ashtanga começa com cinco saudações ao sol A e cinco saudações ao sol B e então passa para uma série de posturas em pé e no chão.

Onde praticar?

Muitas pessoas demoram para encontrar um espaço onde se sintam confortáveis para praticar, tanto pelo estilo de yoga oferecido quanto pelo próprio espaço físico e seus colegas de aula. Rudá conta que antes de conhecer sua professora de ashtanga, já havia frequentado alguns lugares em São Paulo, mas sempre em academias e estúdios que acabam sendo mais impessoais. "O que eu mais gostei era que ela retomava o hábito que era praticado na Índia antiga. Ela recebia os alunos em sua própria casa, onde existia um espaço bem acolhedor para as aulas, o que fez toda a diferença", conta Rudá.

Os estúdios de yoga são tradicionalmente onde os alunos vão para aprender a prática. Mas eles não são a única opção disponível, ainda mais na pandemia que estamos vivendo. Separamos três configurações de aula que você pode procurar caso queira começar a praticar:

Academias: atualmente, quase todas as grandes academias oferecem aulas de yoga. Se você já tem uma academia, muitas vezes pode acessar as aulas sem nenhum custo adicional.

Estúdios de yoga: muitas vezes o lar de instrutores altamente qualificados, a maioria dos estúdios também oferece uma ampla variedade de aulas ao longo do dia. No entanto, os estúdios de yoga tendem a ser mais caros e, para algumas pessoas, podem ser mais intimidantes.

Em casa: com a disponibilidade de smartphones e serviços de streaming de vídeo, você pode acessar aulas online de qualquer lugar. Aulas online são uma opção excelente e acessível para aqueles que não têm acesso a aulas presenciais ou para aqueles que desejam se familiarizar com a prática antes de frequentarem uma aula.