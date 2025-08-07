Zamp, operadora do Burger King e Starbucks, lança oferta para sair da bolsa

A ZAMP (ZAMP3), operadora das redes Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks no Brasil, anunciou ao mercado uma oferta pública de aquisição de ações (OPA). A oferta tem como objetivo a conversão do registro da companhia de emissora da categoria "A" para a categoria "B" na CVM, além da saída do segmento básico de listagem da B3.

A OPA foi lançada nesta quinta-feira, 7, e o leilão ocorrerá no próximo dia 8 de setembro. O valor oferecido por ação é de R$ 3,50, com o objetivo de adquirir até 100% das ações ordinárias em circulação.

O Mubadala Capital, braço de investimentos do fundo soberano de Abu Dhabi, assumiu o controle da Zamp em fevereiro de 2024. Desde então, o fundo aumentou sua participação para cerca de 71,5% do capital da empresa.

O mercado já aguardava por este momento desde a saída da companhia do Novo Mercado, também em 2024.

A decisão do Mubadala de retirar a Zamp da bolsa brasileira está ligada à estratégia de transformá-la em uma holding de franquias de alimentação. Fechando o capital, espera-se que o Mubadala possa conduzir aquisições, reestruturações e expansão de forma mais rápida e flexível.