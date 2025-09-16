Carreira

Embraer abre 300 vagas de estágio para estudantes de todo o Brasil; saiba como participar

Programa de Estágio da Embraer oferece 300 vagas em todo o Brasil, com foco em diversidade e desenvolvimento profissional

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12h36.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 12h39.

A Embraer está com inscrições abertas para uma nova edição de seu Programa de Estágio, oferecendo 300 vagas para estudantes do ensino superior e técnico de diversas áreas.

As oportunidades são para todo o Brasil, com possibilidades de atuação no modelo presencial ou remoto.

Metade das vagas será direcionada a grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras/pardas e pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da Embraer com a diversidade e a inclusão em seu ambiente corporativo.

Como Participar?

Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro de 2025, acessando a página de Estágio no site da Embraer (https://www.embraer.com/corporate-careers/estagio/pt/). O processo seletivo inclui testes e dinâmicas online, e o programa terá início em fevereiro de 2026.

Desenvolvimento profissional

O programa tem início previsto para fevereiro de 2026 e tem como objetivo proporcionar aos estagiários uma oportunidade de desenvolver tanto habilidades técnicas quanto comportamentais.

Benefícios do programa

Além de uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, o programa oferece benefícios como:

  • bolsa auxílio compatível com mercado

  • seguro de vida,

  • convênio médico e odontológico

  • gympass

  • horário flexível

  • programa de desenvolvimento

  • transporte fretado

  • refeição no local

  • auxílio home office.

