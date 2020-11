Votorantim abre mais de 100 vagas de estágio, em todas as regiões

A Votorantim Cimentos, empresa do setor de materiais de construção, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021. O processo irá selecionar 130 estudantes de cursos técnicos e universitários para atuarem nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia.

As oportunidades estão disponíveis em 33 cidades brasileiras, em todas as regiões, e as inscrições devem ser realizadas pelo site da Eureca até o dia 9 de dezembro. Todas as informações sobre a localização das vagas e requisitos para cada vaga estão disponíveis na página do programa.

Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas, participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos.

Período de inscrições: 17 de novembro à 9 de dezembro

Início do programa: fevereiro de 2021

Benefícios: Bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado