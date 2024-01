Volkswagen abre inscrições para o Programa de Estágio 2024

A Volkswagen, fabricante alemã de veículos, abre inscrições para o Programa de Estágio 2024, com o tema “Inovação que conecta, diversidade que impulsiona”.

São mais de 80 vagas para estudantes de todo o Brasil atuarem nas fábricas de veículos Anchieta (em São Bernardo do Campo, SP), São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP), na fábrica de motores de São Carlos (SP) e no Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo (SP).

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-estágio, a empresa oferece aos estudantes os seguintes benefícios:

Desconto na compra de veículos Volkswagen

Plano de Saúde

Almoço parcialmente subsidiado

Zenklub - Terapia Online

Vale Transporte

Gympass

Seguro de Vida

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo, que contará com jornada online e entrevistas com a Academia do Universitário e, posteriormente, com gestores da Volkswagen, os estudantes precisam:

Cursar o ensino superior com formação prevista para dezembro de 2024 a julho de 2026.

Ter disponibilidade para trabalhar no local das fábricas.

Estar matriculado em algum desses cursos: Administração, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Análise de Sistemas, Secretariado, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social (todas as ênfases), Marketing, Propaganda e Marketing, Publicidade e Propaganda, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Automotiva, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica ou Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Psicologia.

O programa tem como premissa fomentar ainda mais a inclusão de públicos diversos (gênero feminino, LGBTQIA+, pessoas negras, PCD e gerações seniores), reafirmando o compromisso da empresa com a diversidade.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio da Volkswagem serão válidas até 31 de janeiro de 2024. Para participar acesse o site da VW.

A contratação está prevista para abril de 2024.