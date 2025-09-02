Você se considera um líder ruim? Ter esses quatro hábitos pode indicar que sim

Ser líder exige muito mais do que ocupar um cargo alto. Envolve presença executiva, clareza nas decisões e, acima de tudo, a confiança das equipes.

Em um mercado que valoriza cada vez mais habilidades humanas e relacionais, dominar competências ligadas à liderança é fundamental para qualquer profissional que queira crescer na carreira.

Erros de postura e comunicação, mesmo que sutis, podem comprometer a trajetória de gestores e afastá-los das oportunidades de protagonismo na empresa. Veja, a seguir, quatro hábitos que te transformam em um líder ruim. As informações foram retiradas da Inc.

1.A mudança do ‘eu’ para o ‘nós’

A transição de colaborador individual para líder requer uma mudança de mentalidade. Segundo a coach de liderança Emily Walton, muitos líderes iniciantes têm dificuldade em deixar de focar em si mesmos para valorizar o desempenho coletivo.

Esse comportamento desfavorece a credibilidade do gestor. Para construir uma rede de confiança, é essencial agir com autenticidade e representar o time — mesmo na ausência dos integrantes.

2.Fugir de decisões difíceis enfraquece a liderança

Emily Walton alerta para o risco de se tornar uma liderança inconstante: “Se você está sempre tentando agradar, frustra tanto a equipe quanto os colegas. As pessoas deixam de saber onde você está posicionado e perdem a confiança.”

A coach Serena Palmer reforça que se esquivar de responsabilidades, como quando um gestor transfere más notícias a superiores ou evita confrontar comportamentos tóxicos, corrói a autenticidade, um pilar essencial da boa liderança.

3.Estar ocupado não é sinônimo de impacto

Outro erro comum é usar o excesso de tarefas como símbolo de importância. Para Nicole Hart, especialista em branding pessoal, muitos líderes caem na armadilha da “ocupação improdutiva”, tentando parecer indispensáveis sem entregar resultados concretos.

“Se você vive dizendo o quanto está ocupado, mas ninguém vê o impacto disso, sua credibilidade como líder cai”, afirma Hart.

Esse comportamento, muitas vezes, nasce do medo de parecer irrelevante. No entanto, bons líderes sabem priorizar e direcionar esforços onde realmente há necessidade estratégica.

4.A negatividade contamina a cultura

Líderes com discurso excessivamente negativo, mesmo que de forma inconsciente, prejudicam o clima organizacional.

Seja ao fazer críticas destrutivas, comentar problemas pessoais fora de contexto ou até mesmo desvalorizar as próprias ideias, esse padrão mina a confiança da equipe.

