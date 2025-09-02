Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Homem de 49 anos limpava carpetes, estacionava carros e vivia com US$ 3 – hoje é um CEO bilionário

O fundador da Nextiva saiu de uma vida de dificuldades financeiras para construir um império no setor de tecnologia; veja lições valiosas sobre investimentos e finanças

Tomas Gorny (Divulgação)

Tomas Gorny (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13h52.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Chegar aos Estados Unidos com poucos recursos e enfrentar uma realidade de trabalho exaustivo foi o ponto de partida de Tomas Gorny. 

O polonês, que viveu com apenas US$ 3 por dia após pagar aluguel e transporte, trabalhou até 100 horas semanais em três empregos distintos para sobreviver. 

Hoje, aos 49 anos, Gorny acumula um patrimônio bilionário e lidera a Nextiva, empresa de comunicações em nuvem avaliada em US$ 2,7 bilhões. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Como tudo começou?

Seu primeiro empreendimento, a Internet Communications, foi adquirido por cerca de US$ 6 milhões em 1998. Como acionista minoritário, ele saiu do negócio com mais de US$ 1 milhão. O investimento em ações da compradora, Interliant, fez sua fortuna crescer ainda mais quando a empresa abriu capital em 1999. Em pouco tempo, Gorny havia transformado uma vida de restrições financeiras em um patrimônio milionário.

No entanto, a bolha da internet estourou em 2001, arrastando empresas para a falência e reduzindo sua fortuna para apenas US$ 6 mil.

Com dificuldades para pagar a hipoteca de sua casa, Gorny se viu forçado a recomeçar. Foi nesse momento que ele decidiu investir no mercado, adquirindo servidores para um novo negócio, a Ipower, que fornecia ferramentas para criação de sites.

O sucesso da empresa foi rápido, tornando-se uma das que mais cresciam no setor de hospedagem de sites nos EUA.

A reviravolta definitiva aconteceu em 2006, quando Gorny fundou a Nextiva.

 O crescimento da empresa, que atende 100 mil clientes empresariais, consolidou sua posição como líder no setor de tecnologia. Em 2007, ele vendeu a Ipower por um valor estimado em US$ 100 milhões. A solidez da Nextiva e um investimento recente de US$ 200 milhões do Goldman Sachs garantiram a Gorny um patrimônio bilionário.

Um exemplo na gestão das finanças

O caso de Tomas Gorny ilustra como o conhecimento sobre finanças corporativas pode ser um diferencial para o sucesso empresarial. Sua capacidade de avaliar riscos, investir estrategicamente e manter o foco em negócios sustentáveis foi determinante para sua ascensão. 

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Para profissionais, a história de Gorny reforça a importância de compreender ciclos econômicos, diversificação de investimentos e a necessidade de resiliência diante das crises.

Seus aprendizados vão além do acúmulo de riqueza: mesmo bilionário, Gorny afirma que nunca perdeu sua mentalidade de sobrevivência. "Eu poderia dormir no sofá de alguém, se fosse necessário", diz. 

Seu foco sempre esteve na solução de problemas e na construção de valor para o mercado, e não apenas na obtenção de lucro imediato. Esse pensamento estratégico e de longo prazo é um diferencial para quem deseja construir uma carreira sólida.

Curso ensina como gerenciar o orçamento nas empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

O motivo por trás do fim da mais antiga empresa gaúcha — fundada há 170 anos, na era de D. Pedro II

'Não quero brigar por preço de ração', diz CEO da Petland ao anunciar loja focada em serviços

A tecnologia de Maceió que já traduziu 3 bilhões de palavras — e agora vai ser global

A maior rede de padarias do Brasil está… no posto de gasolina

Mais na Exame

Carreira

Você se considera um líder ruim? Ter esses quatro hábitos pode indicar que sim

Mercados

Ibovespa opera em queda de olho em resultado do PIB do segundo trimestre

Brasil

Senado aprova projeto que amplia garantias aos passageiros de companhias aéreas

Marketing

O que o Mercado Pago ganhou com o 'silêncio' de Anitta?